¥É¥ëÇä¤ê·ÑÂ³¡¢¥É¥ë±ß°ì»þ£±£´£¶¡¥£¹£´¥ì¥Ù¥ë¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£±£¸£´¥ì¥Ù¥ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ëÇä¤ê·ÑÂ³¡¢¥É¥ë±ß°ì»þ£±£´£¶¡¥£¹£´¥ì¥Ù¥ë¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£±£¸£´¥ì¥Ù¥ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ï¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤«¤é¤Î¥É¥ëÇä¤ê¤ÎÎ®¤ì¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ146.94¥ì¥Ù¥ë¤È°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1684¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£³ô¤Ï·øÄ´¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡£ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£²£¹¡óÉÕ¶á¤Þ¤Ç¾å¾º¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
USD/JPY¡¡146.97¡¡EUR/USD¡¡1.1682
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ï¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤«¤é¤Î¥É¥ëÇä¤ê¤ÎÎ®¤ì¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ146.94¥ì¥Ù¥ë¤È°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1684¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£³ô¤Ï·øÄ´¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡£ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£²£¹¡óÉÕ¶á¤Þ¤Ç¾å¾º¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
USD/JPY¡¡146.97¡¡EUR/USD¡¡1.1682