ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡Äã²¼¡¢¥É¥ë±ß£±½µ´Ö¤Ï£¸¡¥£³¡ó
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡8.31¡¡6.93¡¡7.18¡¡6.44
1MO¡¡8.95¡¡7.09¡¡7.40¡¡6.71
3MO¡¡9.56¡¡7.24¡¡8.17¡¡7.16
6MO¡¡9.56¡¡7.20¡¡8.51¡¡7.32
9MO¡¡9.62¡¡7.27¡¡8.79¡¡7.54
1YR¡¡9.65¡¡7.32¡¡8.96¡¡7.69
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡7.61¡¡7.54¡¡7.12
1MO¡¡8.16¡¡7.99¡¡7.44
3MO¡¡8.99¡¡8.59¡¡7.79
6MO¡¡9.33¡¡8.89¡¡7.86
9MO¡¡9.65¡¡9.18¡¡7.97
1YR¡¡9.82¡¡9.40¡¡8.05
Åìµþ»þ´Ö16:32¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¡¡£¸·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢£±½µ´Ö¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¿å½à¤¬Äã²¼·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥µ¥Þー¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¼è°ú¤¬¼ê¹µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£ºàÎÁÌÌ¤Ç¤Ï¡¢·î½é¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤òÉ®Æ¬¤Ë¤·¤Æ¡¢º£½µ¤ÏÊÆ£Ã£Ð£É¤äÊÆ£Ð£Ð£É¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì»ØÉ¸¤ÎÈ¯É½¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Íè½µ£²£²Æü¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¥Ûー¥ë²ñµÄ¤Ç¥Ñ¥¦¥¨¥ë£Æ£Ò£ÂµÄÄ¹¹Ö±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆ¤ÓÊÆÍø²¼¤²¤ò¤á¤°¤ëÏÃÂê¤¬Áê¾ìÊÑÆ°ºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
