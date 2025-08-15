¡Ö¤É¤¦¤»¤ï¤«¤ê¤Ã¤³¤Ê¤¤¡£¥«¥¨¥ë¤Ç¤â¿©¤ï¤»¤Æ¤ä¤ì¡×Ãæ¹ñ·³¾´±¤òÆüËÜ¸ì¤ÇÇÍÅÝ¢ªÍ½ÁÛ³°¤ÎÊÖÅú¤ËÀä¶ç¡Ä¸µÎíÀï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬¤Õ¤êÊÖ¤ë¡È¾×·â¤Î½Ö´Ö¡É
¡Ò¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢²ÈÆâ¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡ÈÀïÈÈ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¼º¶È¢ª56ºÐ¤ÇÍÄÃÕ±à¤Î±àÄ¹¤Ë¡Ä¸µÎíÀï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬7ºÐ²¼ºÊ¤ÈÀ¸¤È´¤¤¤¿¡È·ãÆ°¤ÎÀï¸å¿ÍÀ¸¡É¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¡¢¹ñ¤Î¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â°¦¤¹¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÌ¿·ü¤±¤ÇÀï¤Ã¤¿ÎíÀïÅë¾è°÷¤¿¤Á¡£Èà¤é¤¬·Þ¤¨¤¿¡ÈÀï¸å¡É¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û»ÅÎ©¤Æ¤ÎÎÉ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Ç²º¤ä¤«¤ËÈù¾Ð¤à¡¢Ï·Ç¯´ü¤ÎÎëÌÚÕé¤µ¤ó¡£Àï¸å¤Ï¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É¤Î¼èÄùÌò¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£
¡¡2001Ç¯¡¢91ºÐ¤Ç¤½¤ÎÀ¸³¶¤òÊÄ¤¸¤¿ÎëÌÚÕé¤µ¤ó¡£½ªÀï¤ÎÄ¾¸å¡¢Èà¤¬ÂæÏÑ¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¡È¤¢¤ë½ÐÍè»ö¡É¤È¤Ï--¡£ÎíÀïÅë¾è°÷¤¿¤Á¤Î¾Ú¸À¤ò½¸¤á¤¿¡ØÎíÀïÅë¾è°÷¤È»ä¤Î¡ÖÀï¸å80Ç¯¡×¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´4²ó¤Î2²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
ÎíÀïÅë¾è°÷¤À¤Ã¤¿ÎëÌÚÕé¤µ¤ó
¡¡¢¡¢¡¢¡
8·î15Æü¤ÎÆÃ¹¶½Ð·â¤¬Ãæ»ß¤Ë
¡¡8·î13Æü¡£ÂæÏÑ¤Î¹â(¤¿¤«)Íº(¤ª)·ÙÈ÷ÉÜ¤ÎÌ¿Îá¤Ç¡¢Íâ14Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤Î³Æ´ðÃÏ¤ÈÀÐ³ÀÅç¡¢µÜ¸ÅÅç¤ÎÆüËÜ³¤·³¹Ò¶õ´ðÃÏ¤Ë»ÄÂ¸¤¹¤ëÁ´Ê¼ÎÏ¤Ç¡¢²Æì²¤ÎÅ¨´ÏÁ¥¤ËÂÎÅö¤ê¹¶·â¤ò¤«¤±¤ë¡Ö³¡(¤µ¤¤¬¤±)ºîÀï¡×¤¬È¯Æ°¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö°ì²¯ÁíÆÃ¹¶¡×¤Î³¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Á´µ¡ÆÃ¹¶½Ð·â¤»¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÎíÀï¤ËÇ³ÎÁ¡¢ÃÆÌô¤òËþºÜ¤·¤Æ½Ð·â½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢14Æü¤Ï²ÆìÊýÌÌ¤ÎÅ·¸õÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢ºîÀï¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤¿¡£15Æü¤ÎÄ«¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î»î±¿Å¾¤ò¹Ô¤¤¡¢Åë¾è°÷¤¬µ¡¾å¤Ç½Ð·âÌ¿Îá¤òÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢ÂæÏÑ¡¦¿·ÃÝ¤Ë¤¢¤ëÂèÆó½½¶å¹Ò¶õÀïÂâ»ÊÎáÉô¤«¤é¡¢¡Ö½Ð·âÂÔ¥Æ¡×¤Î»ØÎá¤¬ÆÏ¤¯¡£¸á¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·ë¶É¡¢¤³¤ÎÆü¤Î½Ð·â¤âÃæ»ß¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ½É¼Ë¤Ëµ¢¤ëÅÓÃæ¤Î½¸Íî¤Ç¡¢´é¸«ÃÎ¤ê¤ÎÅçÌ±¤Ë¸Æ¤Ó»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¸¥ª¤Ç¡¢ÊÅ²¼¤Ë¤è¤ë¶Ì²»ÊüÁ÷¤òÄ°¤¤¤¿¡¢¤É¤¦¤ä¤éÀïÁè¤¬½ª¤ï¤ë¤é¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¡£¡Ø¤Ê¤Ë¤òÇÏ¼¯¤Ê¤³¤È¤ò¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¤Ë¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ïº£Æü¡¢ÆÃ¹¶¤ÎÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤ÆÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¤â¤¦¤Þ¤¤ÀëÅÁ¤·¤ä¤¬¤ë¤Ê¡Ù¤°¤é¤¤¤Ë¤·¤«»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡16Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¡¢»ÊÎáÉô¤è¤ê¡¢½ªÀï¤ÎÄÌÃ£¤¬ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤ØÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡9·î¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Ãæ²ÚÌ±¹ñ·³¤¬¡¢GHQ¡ÊÏ¢¹ç¹ñ·³ºÇ¹â»ÊÎá´±Áí»ÊÎáÉô¡Ë¤Î°ÑÂ÷¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÆüËÜ·³¤ÎÉðÁõ²ò½ü¤Î¤¿¤áÂæÏÑ¤Ë¿ÊÃó¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ·³¤ÎÀêÎÎÊý¿Ë¤Ï¡¢¾Õ(¤·¤ç¤¦)²ð(¤«¤¤)ÀÐ(¤»¤)¤Î¡Ö±å(¤¦¤é)¤ß¤ËÊó¤¤¤ë¤ËÆÁ¤ò°Ê¤Ã¤Æ¤»¤ó¡Ê°ÊÆÁÊó±å¡¦Ï·»Ò¡Ë¡×¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢µì±å¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¿Â»ÎÅª¤«¤Ä²º¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¶õ·³¤Î»ÊÎá´±¤Ë¸Æ¤Ó»ß¤á¤é¤ì¡Ä
¡¡½É¼Ë¤¬¼ýÍÆ½ê¤ÈÌ¾¤òÊÑ¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Ãæ¹ñ·³¤Ë¤è¤ë´Æ»ë¤â¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ·³¾Ê¼¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÂÓÅá¤òµö¤µ¤ì¡¢³¬µé¾Ï¤â¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¡¢¸ß¤¤¤ò¸Æ¤Ó¹ç¤¦¤È¤¤â´±¿¦Ì¾¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Í³¤Ë³°½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï9·î5ÆüÉÕ¤ÇÃæº´¤Ë¿Êµé¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñ·³¤«¤é¤âÃæº´¤È¤·¤Æ¤ÎÂÔ¶ø¤ò¼õ¤±¡¢Ãæ¹ñ¶õ·³»ÊÎá´±¡¦Ä¥(¤Á¤ç¤¦)Çð(¤Ï¤¯)Ôè(¤¸¤å)Ãæ¾¤ÎÎÙ¼¼¤Ë»ä¼¼¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢±¿Å¾¼ê¤Ä¤¤ÎÀìÍÑ¼Ö¤ò¤¢¤Æ¤¬¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î¼Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ËèÈÕ¤Î¤è¤¦¤ËÂæÃæ¤ÎÆüËÜÎÁÄâ¤ËÆþ¤ê¿»(¤Ó¤¿)¤Ã¤Æ¤â¡¢²¿¤ÎÒë(¤È¤¬)¤á¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë¤È¤¡¢Ä¥Ãæ¾¤¬¡¢½Ð¤«¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ëÎëÌÚ¤µ¤ó¤ò¡¢ÄÌÌõ¤ò²ð¤·¤Æ¸Æ¤Ó»ß¤á¤¿¡£
¡Öµ®´±¤ÏÍ¼¹ï¤Ë¤Ê¤ë¤È½É¼Ë¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×
¡Ö²¶¤¿¤Á¤âÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤±¡×
¡Ö¶õ¤¬Èô¤Ù¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ë¤Ï¼ò¤ò°û¤à¤·¤«³Ú¤·¤ß¤¬¤Ê¤¤¡£Âà¶þ¤Ç¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÆüËÜÎÁÍý²°¤ÇÇÔÀï¤Î¤ä¤±¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¡¡¤È¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÏÅú¤¨¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Ä¥Ãæ¾¤¬¡¢
¡Ö²¶¤¿¤Á¤âÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤±¡×
¡¡¤È¸À¤¦¡£»ÅÊý¤Ê¤¯¡¢Ä¥Ãæ¾¤È¤½¤ÎÉû´±¤Î2¿Í¤òÏ¢¤ì¤ÆÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¼´Ø¤Ë½Ð·Þ¤¨¤¿½÷¾¤ËÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢
¡ÖÃæ¹ñ¤Î°Î¤¤¤µ¤ó¤À¡£¤É¤¦¤»¤ï¤«¤ê¤Ã¤³¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Ø¤ó¤Ç¥«¥¨¥ë¤Ç¤âÊá¤Þ¤¨¤Æ¤¤Æ¿©¤ï¤»¤Æ¤ä¤ì¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é¡¢²¿Àé±ß¤Ç¤â¤Õ¤Ã¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¤¾¡×
¡¡¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤È¤³¤í¤¬¡¢ÆüËÜ´Ö¤ÎºÂÉß¤ËÄÌ¤µ¤ì¡¢±Ñ¸ì¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢Ä¥Ãæ¾¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ë¡¢Àµ(¤Þ¤µ)½¡(¤à¤Í)¤È¤«ß·(¤µ¤ï)Ç·(¤Î)Äá(¤Ä¤ë)¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¼ò¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÆüËÜ¼òÄÌ¤é¤·¤¤¡£¤ª¤«¤·¤¤¤¾¡¢¤È»×¤¤¡¢¡Ø³Õ²¼¤ÏÆüËÜ¼ò¤Ë¾Ü¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤Ç³Ð¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢Ä¥Ãæ¾¤ÏÉ½¾ð¤âÊÑ¤¨¤º¡¢Î®(¤ê¤å¤¦)Äª(¤Á¤ç¤¦)¤ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ø»ä¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜÎ¦·³¤Î¹Ò¶õ»Î´±³Ø¹»¤ËÎ±³Ø¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î²È¤Ç²¼½É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤È¡£Èô¤Ó¾å¤¬¤é¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ±Ñ¸ì¤«¡¢ÄÌÌõ¤ò²ð¤·¤Æ¤Î²ñÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«ÆüËÜ¸ì¤ò²ò¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤â¤è¤é¤º¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç°¸ý¤äÇÍ(¤Ð)ëÊ(¤ê)»¨(¤¾¤¦)¸À(¤´¤ó)¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤¿¤Î¤¬Á´ÉôÅûÈ´¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ìËÜ¤È¤é¤ì¤¿¡ª¡¡¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
Ãæ¹ñ·³¾´±¤Î¡È¶Ã¤¯¤Ù¤ÀµÂÎ¡É
¡¡¤µ¤é¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ä¥Ãæ¾¤Ï¡¢¾¼ÏÂ16¡Ê1941¡ËÇ¯5·î26Æü¡¢ÎëÌÚ¤µ¤óÎ¨¤¤¤ë½½Æó¶õÎíÀïÂâ¤¬Ãæ¹ñ¡¦Å·¿åÈô¹Ô¾ì¤òµÞ½±¡¢²õ(¤«¤¤)ÌÇ(¤á¤Ä)¤µ¤»¤¿¤È¤¤ÎÃæ¹ñ·³¤Î´ðÃÏ»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Ä¥Ãæ¾¤ÏÅö»þ¡¢¾¯¾¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇÔÀï¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤È¤é¤µ¤ì¤Æ¾å¹»¡ÊÂçº´¡Ë¤Ë¹ß³Ê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤¿¤ªÁ°¤Ë²ñ¤¦¤È¤Ï¤Ê¡×
¡¡Ä¥Ãæ¾¤Ï¥Ë¥ä¥ê¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤¦¤Þ¤½¤¦¤Ë¼ò¤ò°û¤ß´³¤·¤¿¡£
¡Ò¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤ÏÀïÈÈ¤¸¤ã¡×»Ò¤É¤â¤ËÀÐ¤òÅê¤²¤é¤ì¡¢Éô²¼¤¿¤Á¤Îµ¾À·¤Ï¡È¸¤»à¤Ë¡É°·¤¤¡ÄÀï¸å¤ÎÎíÀï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ò¶ì¤·¤á¤¿¡ÈÍýÉÔ¿Ô¤¹¤®¤ë»ÅÂÇ¤Á¡É¤È¤Ï¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡Ê¿ÀÎ© ¾°µª¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë