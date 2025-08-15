ÂçÊ¬¤È¼¯»ùÅç¤Ç¥¤¥ª¥óÅ´Æ»¥Õ¥§¥¹¥¿¡¡8·î²¼½Ü¤Ë³«ºÅ
JR¶å½£¾¦»ö¤¬¡¢ÂçÊ¬¡¦¼¯»ùÅç¤Ç¥¤¥ª¥ó¶å½£¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥¤¥ª¥óÅ´Æ»¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÃÏ°è¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³«ºÅÆü»þ¤Ï¥¤¥ª¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥×¥ì¥¤¥¹ÂçÊ¬Å¹¤¬2025Ç¯8·î23Æü(ÅÚ)¡¦24Æü(Æü)¡¢¥¤¥ª¥ó¼¯»ùÅçÅ¹¤¬8·î30Æü(ÅÚ)¡¦31Æü¡ÊÆü¡Ë¡£
¡ÚÂçÊ¬¡Û¥ß¥Ë¥È¥ì¥¤¥ó±¿¹Ô¤ä¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ê¤É
¥¤¥ª¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥×¥ì¥¤¥¹ÂçÊ¬Å¹¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¥ß¥Ë¥È¥ì¥¤¥ó¾è¼ÖÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«JR¶å½£¤Î¡ÖÎó¼Ö¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¡×¡ÖºîÀ®´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×ºîÀ®ÂÎ¸³¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎÅ´Æ»¥°¥Ã¥º¤ä¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Å´Æ»ÉôÉÊ¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤â¡£º£²ó¤Ï883·Ï¥½¥Ë¥Ã¥¯30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÃíÌÜ¡£¤Ê¤ª¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö½ªÎ»¸å¤âµ¤·Ú¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Æ±Å¹ÊÞ¤Ç¤ÏÅ´Æ»¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ò·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼¯»ùÅç¡Û¿Íµ¤¤Î£Ä¡õ£ÓÎó¼Ö¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤òÈÎÇä
¥¤¥ª¥ó¼¯»ùÅçÅ¹¤Ç¤ÏÎó¼Ö¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¡¦Îó¼Ö´Ì¥Ð¥Ã¥¸ºîÀ®ÂÎ¸³¤Î¤Û¤«¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎÅ´Æ»¥°¥Ã¥º¤ä¿Íµ¤¤ÎÎó¼Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ü¥È¥ë¡ÊÎó¼Ö¤Î·Á¤òÌÏ¤·¤¿Æ«´ï¤Ë¤ª¼ò¤òµÍ¤á¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Å´Æ»ÉôÉÊ¤ÎÈÎÇä¤òÍ½Äê¡£º£²ó¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸ÂÄê¤ÎÎó¼Ö¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ò¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ÇÈÎÇä¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡ÖÆÃµÞ »Ø½É¤Î¤¿¤Þ¤ÆÈ¢¡×¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡£ÂçÊ¬Å¹Æ±ÍÍ¡¢Å´Æ»¥°¥Ã¥º¤Ï·ÑÂ³¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ª¥óÅ´Æ»¥Õ¥§¥¹¥¿¡¡³µÍ×
¡Ú¥¤¥ª¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥×¥ì¥¤¥¹ÂçÊ¬Å¹¡Û
³«ºÅÆü»þ¤Ï2025Ç¯8·î23Æü(ÅÚ)¡Á24Æü(Æü)¤Î10»þ¡Á17»þ¡£³«ºÅ¾ì½ê¤Ï1³¬¤Î¿©ÉÊÇä¾ì²£ºÅ»ö¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥È¥ì¥¤¥ó¾è¼ÖÂÎ¸³¡¢Îó¼Ö¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¡¦´Ì¥Ð¥Ã¥¸ºîÀ®ÂÎ¸³¡¢Å´Æ»¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥ª¥ó¼¯»ùÅçÅ¹¡Û
³«ºÅÆü¤Ï2025Ç¯8·î30Æü(ÅÚ)¡£Îó¼Ö¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¡¦´Ì¥Ð¥Ã¥¸ºîÀ®ÂÎ¸³¡¢Å´Æ»¥°¥Ã¥º¤äÅ´Æ»ÉôÉÊ¤ÎÈÎÇä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²èÁü¡§JR¶å½£¾¦»ö¡Ë
