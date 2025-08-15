なかやまきんに君、『アメトーーク！』ラストで登場「腹筋崩壊太郎」に反響「仮面ライダーよりデカい胸筋」
お笑い芸人・なかやまきんに君（46）が15日、自身のインスタグラムを更新。14日に放送されたテレビ朝日系バラエティー『アメトーーク！』（毎週木曜 後11：15 ※14日は後11：45）“仮面ライダー芸人”企画の後半で登場した、「腹筋崩壊太郎」を公開した。
【写真】「これが本当の筋肉ライダーや！」なかやまきんに君＆仮面ライダーゼッツの2ショット ※3枚目
「#キャー腹筋崩壊太郎一瞬出るのステキー」とハッシュタグをつけて、「腹筋崩壊太郎」の写真を複数枚アップ。持ち前の筋肉を大胆に活かしたコスチュームを身にまとい、ともに出演した2人のショッカーとの3ショットや仮面ライダーゼッツとの2ショットなどオフショットを披露した。
この投稿にファンからは「腹筋パワー!!!!」「仮面ライダーよりデカい胸筋」「これが本当の筋肉ライダーや！」などとコメントが集まっている。
