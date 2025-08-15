¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤ÏÀïÈÈ¤¸¤ã¡×»Ò¤É¤â¤ËÀÐ¤òÅê¤²¤é¤ì¡¢Éô²¼¤¿¤Á¤Îµ¾À·¤Ï¡È¸¤»à¤Ë¡É°·¤¤¡ÄÀï¸å¤ÎÎíÀï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ò¶ì¤·¤á¤¿¡ÈÍýÉÔ¿Ô¤¹¤®¤ë»ÅÂÇ¤Á¡É¤È¤Ï
¡Ò¡Ö¤É¤¦¤»¤ï¤«¤ê¤Ã¤³¤Ê¤¤¡£¥«¥¨¥ë¤Ç¤â¿©¤ï¤»¤Æ¤ä¤ì¡×Ãæ¹ñ·³¾´±¤òÆüËÜ¸ì¤ÇÇÍÅÝ¢ªÍ½ÁÛ³°¤ÎÊÖÅú¤ËÀä¶ç¡Ä¸µÎíÀï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬¤Õ¤êÊÖ¤ë¡È¾×·â¤Î½Ö´Ö¡É¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¡¢¹ñ¤Î¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â°¦¤¹¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÌ¿·ü¤±¤ÇÀï¤Ã¤¿ÎíÀïÅë¾è°÷¤¿¤Á¡£¤·¤«¤·¡¢ÇÔÀï¸å¤ÏÏ«¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤È¤¤Ë²á¹ó¤Ê±¿Ì¿¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û³ØÀ¸Ë¹¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢Çò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤ÆÌÀ¤ë¤¯¾Ð¤¦¼ã¤Æü¤Î¿ÊÆ£»°Ïº¤µ¤ó¡£¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤Ë¤â½Ð·â¤·¤¿ÎòÀï¤ÎÎíÀï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤À¡£
¡¡2000Ç¯¤Ë88ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ÊÆ£»°Ïº¤µ¤ó¡£Àï¸å¤Î¿ÊÆ£¤µ¤ó¤òÀäË¾¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î¡È¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¡É¤È¤â¸Æ¤Ù¤ëÊÑÀá¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ÎíÀïÅë¾è°÷¤¿¤Á¤Î¾Ú¸À¤ò½¸¤á¤¿¡ØÎíÀïÅë¾è°÷¤È»ä¤Î¡ÖÀï¸å80Ç¯¡×¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´4²ó¤Î3²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
Àï¸å¤Î¿ÊÆ£»°Ïº¤µ¤ó¡¡©︎¿ÀÎ©¾°µª
¾Æ¤±Ìî¸¶¤Î¹Åç¤ÇÉã¤ÈºÆ²ñ
¡¡¹Åç¤Î³¹¤Ï¡¢°ìÌÌ¤Î¾Æ¤±Ìî¸¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿ÊÆ£¤µ¤ó¤ÎÀ¸²È¤Ï¡¢Çú¿´ÃÏ¤«¤éÆîÅì¤ØÌó2.8¥¥í¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë¡£µ¢¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÇúÉ÷¤ÇÊÉ¤¬Íî¤Á¡¢¾ö¤ä·ú¶ñ¤â¿á¤ÃÈô¤Ó¡¢Ãì¤â¡Ö¤¯¡×¤Î»ú¤ËÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ï¡ÅÄ¤Î¤Ê¤«¤Î°ì¸®²È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤áÎà¾Æ¤òÌÈ¤ì¡¢Éã¡¦ÅÐ»°Ïº¤µ¤ó¤ÈÊì¡¦¥¿¥á¤µ¤ó¤¬2¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸·³Ê¤À¤Ã¤¿Éã¤¬¡¢ÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¡¢
¡Ö»°Ïº¡¢¤´¶ìÏ«¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×
¡¡¤È·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¡¢½é¤á¤ÆÉé¤±¤¿¼Â´¶¤¬¡¢²ù¤·¤µ¤È¤È¤â¤ËÂÎÃæ¤«¤éÍ¯¤¤¤Æ¤¤¿¡£Éã»Ò¤Ï¡¢Êú¤¹ç¤Ã¤ÆÄ¹¤¤¤³¤Èµã¤¤¤¿¡£
¡¡²ÈÂ²¤Î°ÂÈÝ¤Ï¡¢ºÊ¡¦ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤È¡¢20Ç¯5·î25Æü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÄ¹ÃË¡¦ÃéÉ§¤µ¤ó¤Ï¡¢ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤ÎÊìÊý¤ÎÎ¤¤Ç¤¢¤ë¹Åç¸©ËÌÅìÉô¤Î¾±(¤·¤ç¤¦)¸¶(¤Ð¤é)Ä®¤ËÁÂ³«¤·¤Æ¤¤¤ÆÌµ»ö¡¢¤·¤«¤·¡¢ÇòÅç¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤¬¡¢·Ð±Ä¤¹¤ëÉÂ±¡¤´¤È¸¶Çú¤Ç¾Æ¤±Íî¤Á¡¢ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Î»Ð¡¦¹§»Ò¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£¿ÊÆ£¤µ¤ó¤Î¼¡·»¡¦¼¡Ïº¤µ¤ó¤ÏÎ¦·³¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¡¢Î¦·³¾åÅùÊ¼¤È¤·¤ÆÃæ¹ñÂçÎ¦¤ÇÀï»à¡£2¿Í¤ÎÄï¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÆÈÎ©¤·¡¢2¿Í¤ÎËå¤â¤½¤ì¤¾¤ì²Ç¤¤¤Ç¹Åç¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÊü¿´¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢ËèÆü¡¢¸¶Çú¤ÎÇúÉ÷¤Ç²°º¬´¤¤¬Èô¤Ó¼¼Æâ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²È¤ÎÊÒ¤Å¤±¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¼«Âð¤«¤é3¥¥í¤Û¤ÉÆî¤Î±§(¤¦)ÉÊ(¤¸¤Ê)³¤´ß¤ÇÄà¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤ÏÀïÈÈ¤¸¤ã¡£ÀïÈÈ¤¬ÄÌ¤ê¤è¤ë¡×
¡¡½©¤â¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸²È¶á¤¯¤Î¾Æ¤±À×¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Í·¤ó¤Ç¤¤¤¿5¡¢6¿Í¤Î¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤È¤ª¤Ü¤·¤»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¿ÊÆ£¤µ¤ó¤Î»Ñ¤òÇ§¤á¤Æ¡¢
¡Ö¸«¤Æ¤ß¤¤¡¢¤¢¤¤¤Ä¤ÏÀïÈÈ¤¸¤ã¡£ÀïÈÈ¤¬ÄÌ¤ê¤è¤ë¡×
¡¡¤ÈÀÐ¤òÅê¤²¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£¿·Ê¹¤Ç¤·¤Ð¤·¤Ð¼Ì¿¿Æþ¤ê¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¿ÊÆ£¤µ¤ó¤Î´é¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤³¤é¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤ë¤ÈÆ¨¤²»¶¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤ë¤»¤Ê¤¤»×¤¤¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Åç¤ËºÇ½é¤Ë¿ÊÃó¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢·³¤òÃæ¿´¤ËÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿±ÑÏ¢Ë®·³¤Ç¤¢¤ë¡£¿ÊÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¹Åç±ØÁ°¤Ç¡¢¿ÊÃó¤·¤Æ¤¤¿¹ë½£Ê¼¤Ë¤Ö¤é²¼¤¬¤ë¤è¤¦¤ËÏÓ¤òÁÈ¤ß¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¯ÆüËÜ¿Í½÷À¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢¤Ä¤¯¤Å¤¯À¤¤ÎÃæ¤¬¤¤¤ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÊÑ¤ï¤ê¿È¤ÎÁá¤µ¡£
¡Ö¤½¤ì°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¼«·è¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¿ÊÆ£¤µ¤ó¤ò¶ì¤·¤á¤¿ÀäË¾´¶
¡¡¤Ä¤¤ºòÆü¤Þ¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë·³¿Í¤ò¤â¤Æ¤Ï¤ä¤·¡¢ÀïÁè¤Î¸å²¡¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¿¿·Ê¹¤ä¥é¥¸¥ª¤¬¡¢¾¸(¤Æ¤Î¤Ò¤é)¤òÊÖ¤·¤Æ¡¢¤¢¤¿¤«¤âÁ°¡¹¤«¤éÀïÁè¤ËÈ¿ÂÐ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÊóÆ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼þ°Ï¤Î¿Í´Ö¤ò¸«¤Æ¤â¡¢ÀïÁèÃæ¡¢°ÒÀª¤Î¤¤¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Û¤É¡¢¤½¤ÎÊÑÀá¤Ö¤ê¤¬Ãø¤·¤¤¡£
¡¡ÈãÈ½¤¹¤ëÁê¼ê¡Ê=Î¦³¤·³¡Ë¤¬¾ÃÌÇ¤·¤Æ¡¢¿È¤Ë´í¸±¤Î¤ª¤è¤Ö¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î·³Éô¡¢ÀïÁèÈãÈ½¤ÎÂç¹ç¾§¤Ï¡¢¿ÊÆ£¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢»þÎ®¤Ë¤ª¤â¤Í¤ëÈÜ¶±¤Ê¼«¸ÊÊÝ¿È¤Î½Ñ¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÈÜ¶±¼Ô¡×¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¿ÊÊâÅªÊ¸²½¿Í¡×¤ä¡ÖÀï¸åÌ±¼ç¼çµÁ¼Ô¡×¤È¾Î¤¹¤ë¼Ô¤Î¤Ê¤«¤ËÂ¿¤¯¤¤¤Æ¡¢ÇÔÀï¤Ë¤¦¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤¿À¤Áê¤Ë¹ª¤ß¤Ë¾è¤Ã¤ÆÀ¤ÏÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤ËÀ¸¤¤Æ¤æ¤¯¤Ù¤¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¡Ù¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø»à¤ËÂ»¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ÎÊý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¼«·è¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤¤¤Ë¤¯É±Ï©´ðÃÏ¤ÇÉðÁõ²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç·ý½Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£À¸Ì¿¤òÀä¤ÄÊýË¡¤ò¤¢¤ì¤³¤ì¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¡¢½ªÀïÄ¾Á°¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÄ¹ÃË¤Ë²ñ¤¤¤Ë¾±¸¶¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢º¹¤·½Ð¤·¤¿¿Íº¹»Ø¤ò¾®¤µ¤Ê¼ê¤ÇÌµ¿´¤Ë°®¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¿¨¤¬á´(¤è¤ß¤¬¤¨)¤ê¡¢»à¤Í¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¾ð¤±¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤¢¤ì¤¬¸¤»à¤Ë¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡Ä¡×
¡¡Àï¸å¤ÎÉ÷Ä¬¤Ï¡¢Àï»þÃæ¤ÎÆüËÜ¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤³¤È¤´¤È¤¯¡Ö°¡×¤ÈÃÇ¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÀïË×¼Ô¤Î¤³¤È¤ò¸¤»à¤Ë¤è¤Ð¤ï¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤µ¤¨¡¢¡Ö¿ÊÊâÅª¡×¤È¾Î¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥êÁØ¤Î´Ö¤Ç¤ÏÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¸ÀÀâ¤ò¸«Ê¹¤¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö²¿¤ò¸À¤¤¤ä¤¬¤ë¡×¤È¿ÊÆ£¤µ¤ó¤Ï²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾Â°¤ÎÉô²¼¤À¤±¤Ç¡¢160Ì¾¤â¤ÎÀï»à¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¾¼ÏÂ18¡Ê1943¡ËÇ¯¡¢¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ëÅç¤ò¤á¤°¤ë¹Ò¶õÀï¤Ç¤Ï¡¢Éô²¼¤¿¤Á¤ÎºÇ´ü¤ò´öÅÙ¤âÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡£¥½¥í¥â¥ó¤Î³¤¤ËÈôË÷¤ò¾å¤²¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À´Ï¾åÇú·âµ¡¤ä¡¢¶õÃæ¤Ç²Ð¤Î¶Ì¤È¤Ê¤êÇúÈ¯¤·¤¿ÎíÀï¤Î»Ñ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤¿¤Ó¡¢¤¢¤ì¤¬¸¤»à¤Ë¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡¢¤È¡¢¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤ËÎÞ¤¬°î¤ì¤¿¡£
