中川大志と山中聡が出演する『コントと音楽 vol.06「最低二万回の嘘」』が、東京・丸の内のコットンクラブにて8月14日に開幕した。

2019年12月にモーション・ブルー・ヨコハマでスタートし、2021年のvol.03からはコットンクラブに場所を移して開催されてきた「コントと音楽」。映画監督の飯塚健が脚本・演出・選曲を手がけ、海田庄吾が音楽プロデュースを務める、“芝居×食×音楽”による会場一体型エンターテインメントショーだ。2年ぶりの開催となる第6弾『最低二万回の嘘』では、“嘘”にまつわる悲喜こもごもが描かれる。中川と山中がシリーズ初の“2人芝居”に挑み、コットンクラブ開業20周年を飾る。

中川と山中の二人芝居はもちろん、椎野恭一（ds）、田中佑司（key）、西口明宏（sax）、高橋陸（b）によるバンド演奏をバックに、中川と山中は歌声も披露。客席とステージを縦横無尽に行き来する様子はまさに“ライブ”ならでは。初回公演の前に行われたゲネプロでも、二人の迫力ある芝居や心揺さぶる歌声が届けられた。

なお今回は「コントと音楽」初の試みとして、開演60分前から、飯塚監督自らがセレクトした『最低二万回の嘘』をテーマにしたプレイリストが会場で流される。また、会場では公演当日限定のコラボメニューも用意されている。

