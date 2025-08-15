ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¡Ö¤Ê¤¼¤«¾®¤µ¤¯¸«¤é¤ì¤¬¤Á¡×¡È°Õ³°¡É¤Ê¿ÈÄ¹ÌÀ¤«¤¹¡¡¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÈë·í¤Ï¡ÖÄ¶¥í¥ó¥°¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¡Ê27¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¡¢¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡ÅâÅÄ¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÇÇ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¼ÁÌä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÊç½¸¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÇÐÍ¥¤Îº´Æ£·ò¤¬¼ç±é¡¢¶¦Æ±¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ëNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¤Ø¤Î´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥Ð¥ó¥É¡ÖTENBLANK¡×¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÅâÅÄ¤Ï¡Ö¤«¤ó¤·¤ã¡¼¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¡¼¡ª¡×¤È¤ªÎé¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥È¤È¤¤¤¦·àÃæ¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Û¤ó¤Ã¤È¤ËÃ»¤¤È±¤Ç¶ÛÄ¥¤Ç¤·¤¿¡ªµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡¡º£¤ä¤ê¤¿¤¤È±¤ÎÌÓ¤Ï¥Ü¥Ö¤Î¥Ñ¡¼¥Þ¡ª¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö°ì»þ´ü¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ë¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡¡È±¤ÎÌÓ¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥Ù¥ê¥·¥çÍ½Äê¤Ï¡¢¡¢¤â¤¦¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ªÃ»¤¹¤®¡¼¡ª¾Ð¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¡ÖºÇ¶á¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ï¿ÈÄ¹169cm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¿¤Ó¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢ÅâÅÄ¤Ï¡Ö¤Ð¤ì¤Æ¤ë¡¼¡ª¾Ð¡×¤ÈÊÖ¿®¡£¡Ö¤Ê¤¼¤«¾®¤µ¤¯¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡ª¤¿¤Ö¤óº£¤Ï170¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÅâÅÄ¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëÆ´¤ì¤Þ¤¹¡ª¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é20Âå°Ê¾å¤â¿ÈÄ¹¿¤Ó¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÄ¶¥í¥ó¥°¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¡¡µÙÆü¤Ï12»þ´Ö°Ê¾å¿²¤Æ¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£