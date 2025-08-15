来週の為替相場見通し＝ＦＯＭＣ議事要旨とジャクソンホール会議に注目 来週の為替相場見通し＝ＦＯＭＣ議事要旨とジャクソンホール会議に注目

来週のドル円相場は、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨とジャクソンホール会議を経て米９月利下げ観測が強まるかどうかが注目される。予想レンジは１ドル＝１４５円００銭～１４９円５０銭。



米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が２０日に公表する７月開催分のＦＯＭＣ議事要旨では、次回９月会合での利下げに関する議論が焦点となる。また、２１～２３日に開かれるジャクソンホール会議で、パウエルＦＲＢ議長は２２日に講演を行う予定となっており、利下げ時期への言及があるかどうかが注目される。米政策スタンスを探るなかで、９月会合での大幅利下げ観測が後退するようであればドルが買われることになりそうだ。



一方、１５日に内閣府が発表した４～６月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値が５四半期連続のプラスとなったことで、日銀の利上げ再開が意識されやすくなっている。２２日に総務省が発表する７月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）が市場予想を上回れば、金融引き締めの思惑から円が買われやすくなるだろう。ただ、自民党総裁選の可能性が高まるようなら財政拡張への警戒感から円が売られる可能性もある。



なお、来週発表される主な米経済指標は、１８日に８月のＮＡＨＢ住宅市場指数、１９日に７月の住宅着工件数、２１日に８月の購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値と８月のフィラデルフィア連銀製造業景気指数など。国内では２０日に７月の貿易統計と６月の機械受注が公表される。



出所：MINKABU PRESS