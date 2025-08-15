¡Ö½ÐÈ¯Á°¤Î¤¤¤Ê¤ê¼÷»Ê¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÎÌ£¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×ÆÍÁ³¡ÈÆÃ¹¶Ââ¡É¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÎíÀï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬¡È¤½¤ì¤Ç¤â³Ð¸ç¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¡ÉÍýÍ³¤È¤Ï
¡Ò¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤ÏÀïÈÈ¤¸¤ã¡×»Ò¤É¤â¤ËÀÐ¤òÅê¤²¤é¤ì¡¢Éô²¼¤¿¤Á¤Îµ¾À·¤Ï¡È¸¤»à¤Ë¡É°·¤¤¡ÄÀï¸å¤ÎÎíÀï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ò¶ì¤·¤á¤¿¡ÈÍýÉÔ¿Ô¤¹¤®¤ë»ÅÂÇ¤Á¡É¤È¤Ï¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¡¢¹ñ¤Î¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â°¦¤¹¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÌ¿·ü¤±¤ÇÀï¤Ã¤¿ÎíÀïÅë¾è°÷¤¿¤Á¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅ¨´Ï¤Ø¤Î¡ÈÆÃ¹¶Ââ»ØÌ¾¡É¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö½ÐÈ¯Á°¤Î¤¤¤Ê¤ê¼÷»Ê¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÎÌ£¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×ÀïÆ®Éþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°Á°¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î³ÑÅÄÏÂÃË¤µ¤ó
¡¡2013Ç¯¡¢94ºÐ¤Ç¤½¤ÎÀ¸³¶¤òÊÄ¤¸¤¿³ÑÅÄÏÂÃË¤µ¤ó¡£´öÂ¿¤Î»àÀþ¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤¿ÎòÀï¤ÎÅë¾è°÷¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡Èµ´¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¿Îá¡É¤È¤Ï--¡£ÎíÀïÅë¾è°÷¤¿¤Á¤Î¾Ú¸À¤ò½¸¤á¤¿¡ØÎíÀïÅë¾è°÷¤È»ä¤Î¡ÖÀï¸å80Ç¯¡×¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´4²ó¤Î4²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¾¼ÏÂ19Ç¯11·î9Æü¡¢ÆÃ¹¶½Ð·â¤¹¤ë³ÑÅÄÏÂÃË¾¯°Óµ¡
¡ÖÈ¿·â¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ì¡×
¡¡10·î30Æü¡£½ÕÅÄÂç°Ó¤ÎÈ¯°Æ¤Ç¡¢¥¿¥¯¥í¥Ð¥ó¤ÎÅ¨Èô¹Ô¾ì¤ÎóÕÌÀ(¤ì¤¤¤á¤¤)¹¶·â¤ò¤·¤Æ¤«¤é»Ø´øµ¡Ç½¤Î¤¢¤ë¥»¥ÖÅç¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤È¤·¡¢¤Þ¤À°Å¤¤¤¦¤Á¤ËÅ¨¤ÎÃÏ¾å¿ØÃÏ¤Ë½Æ·â¤ò²Ã¤¨¤Æ¤«¤é¥»¥Ö´ðÃÏ¤ËÃåÎ¦¤·¤¿¡£
¡¡´ðÃÏ¤ÇÄ«¿©¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸áÁ°10»þº¢¡¢´ðÃÏ»Ø´ø´±¤ÎÆó¡»°ì¶õÈô¹ÔÄ¹¡¦ÃæÅçÀµ¾¯º´¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÆÍÁ³¤Î½Ð·âÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þº÷Å¨µ¡¤è¤ê¾ðÊó¤¬Æþ¤ê¡¢¥ì¥¤¥Æ²¤ËÅ¨µ¡Æ°ÉôÂâ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£¤¿¤À¤Á¤ËÆÃ¹¶Ââ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Åë¾è°÷¤Ë¼ã¤¤¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢¹ÒË¡¤Ë¼«¿®¤¬¤â¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç½ÕÅÄÂâ¤ÎÄ¾±æ¤òÌ¿¤º¤ë¡£Ç¤Ì³¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¾ì¹ç¤Ïµ¢Åê¤·¤Æ¤è¤í¤·¤¤¡£¤À¤¬¡¢Àï»à¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÆÃ¹¶Ââ°÷¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÂÔ¶ø¤ò¤¹¤ë¡×
¡¡ÆÍÁ³¤ÎÆÃ¹¶Ââ»ØÌ¾¤Ë¡¢³ÑÅÄ¤µ¤ó¤Ï¶Ã¤¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿¡£ÃæÅç¾¯º´¤Ï¡¢À¼¤ò°ìÃÊ¹â¤¯¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤ò·Ñ¤¤¤À¡£
¡ÖÄ¾±æµ¡¤ÏÅ¨µ¡¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤âÈ¿·â¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ì¡£ÇúÁõÂâ¤Î½â¤È¤Ê¤Ã¤ÆÃÆ´Ý¤ò¼õ¤±¡¢ÇúÁõÂâ¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ¨µ¡¤Î¹¶·â¤òÁË»ß¤¹¤ë¤³¤È¡£Àï²Ì¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤Ê¤é¤Ðµ¢Åê¤·¤Æ¤è¤í¤·¤¤¡£À©¶õÂâ¤â¡¢2¸Ä¾®Ââ¤ÎÆÍÆþ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤Ê¤é¡¢Î¥Ã¦µ¢Åê¤·¤Æ¤è¤í¤·¤¤¡£¤â¤·¡¢Î¥Ã¦º¤Æñ¤Î¾ì¹ç¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÀïÆ®¤òÂ³¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¡×
¡¡³ÑÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢´é¤¬¤³¤ï¤Ð¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥½¥í¥â¥ó¤äÎ²²«Åç¤ÇÌµ¿ô¤Î½¤Íå¾ì¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¿³ÑÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤µ¤¨¡¢¤³¤ó¤Ê¡¢µ´¿À¤Î¤è¤¦¤Ë¸·¤·¤¤Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÅç¾¯º´¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÍÆþ¤¬À®¸ù¤¹¤ì¤Ð¿·¤·¤¯ÂâÌ¾¤òÌ¿Ì¾¤¹¤ë¡¢¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÆÃ¹¶Ââ¤Ï¡¢¤Î¤Á¤ËÍÕ(¤Ï)Ý¯(¤¶¤¯¤é)Ââ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£³ÑÅÄ¤µ¤ó¤Î²óÁÛ¡½¡½¡£
¤Ê¤ó¤ÎÌ£¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È½ÐÈ¯Á°¤Î°ð²Ù¼÷»Ê¡É
¡ÖÃë¿©¤ËÇÛ¤é¤ì¤¿°ð²Ù(¤¤¤Ê¤ê)¼÷»Ê¤Î´ÌµÍ(¤«¤ó¤Å¤á)¤ò¡¢½ÐÈ¯Á°¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤º¤¤¤³¤È¡£µ®½ÅÉÊ¤Î´ÌµÍ¤Ç¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ï¤¦¤Þ¤¤¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Ü¤½¤Ü¤½¤ÇÌ£¤â²¿¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Ã¤È¼ã¤¤Ââ°÷¤¿¤Á¤ò¸«¤ï¤¿¤¹¤È¡¢¥µ¥¤¥À¡¼¤À¤±°û¤ó¤Ç¡¢¡Ø¤ª¤¤¡¢²¶¤Ï¤È¤Æ¤â¹¢¤òÄÌ¤é¤Ê¤¤¤¾¡Ù¤È¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¯¸À¤Ã¤Æ¡¢¸«Á÷¤ê¤ÎÀ°È÷°÷¤Ë´ÌµÍ¤ò¤ï¤¿¤¹¼Ô¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¾¿ô¤Î¼Ô¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ë¤¦¤Þ¤½¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç±óÂ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¾®³ØÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ë´ò¡¹¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¿©¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ï¡¢ÆÃÌ³¾¯°Ó¤È¤â¤¢¤í¤¦¼Ô¤¬¡¢¤³¤Î´ü¤Ë¤ª¤è¤ó¤ÇÊÛÅö¤ò¿©¤¤»Ä¤·¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¤ÏÃÑ¤À¤È»×¤¤¡¢Ëµ(¤«¤¿¤ï)¤é¤Ë¤³¤í¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ÝÂÀ¤Ë¹ø¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥µ¥¤¥À¡¼¤ÇÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç·Á¤À¤±¤ÏÍª¡¹(¤æ¤¦¤æ¤¦)¤ÈÊ¿¤é¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡¢º½¤ò³ú(¤«)¤à»×¤¤¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤Ï±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½Ð·â½àÈ÷¤ò´°Î»¤·¤Æ¡¢È¯¿Ê¡£¿ËÏ©100ÅÙ¡ÊÅìÊý¤ä¤äÆî´ó¤ê¡Ë¡¢¹âÅÙ3000¥á¡¼¥È¥ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¹¥Å·¤Ç¡¢»ë³¦¤Ï¤¤ï¤á¤ÆÎÉ¹¥¤À¤Ã¤¿¡£³ÑÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇúÁõµ¡¤Î±¦¾åÊý100¥á¡¼¥È¥ë¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¯¡£
¡¡¥ì¥¤¥ÆÅç¤ò²á¤®¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢½ÕÅÄÂç°Óµ¡¤¬¥¨¥ó¥¸¥ó¸Î¾ã¤Ç°ú¤ÊÖ¤¹¡£¤¿¤À1µ¡¤Ç3µ¡¤ò¸î¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³ÑÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Å¨ÀïÆ®µ¡¤ËÁø¤¨¤Ð»à¤Ì¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¡£
³ÑÅÄ¤µ¤ó¤¬¸«ÆÏ¤±¤¿¡ÈÆÃ¹¶Ââ°÷¤¿¤Á¤ÎºÇ´ü¡É
¡¡¸á¸å2»þ30Ê¬¡¢¥¹¥ë¥¢¥óÅç¤ÎÅìÊý150³½¡ÊÌó280¥¥í¡Ë¤ÎÃÏÅÀ¤Ç¡¢Ãæ·¿¶õÊì1ÀÉ¡¢¾®·¿¶õÊì2ÀÉ¤ò¼çÎÏ¤È¤¹¤ëÅ¨µ¡Æ°ÉôÂâ¤ò¿¿ÀµÌÌ¤ËÈ¯¸«¡£Å¨´ÏÂâ¤Î¿ËÏ©¤ÏÆî¡¢Â®ÎÏ¤Ï18¥Î¥Ã¥È¡¢µ÷Î¥30000¥á¡¼¥È¥ë¡£³ÑÅÄ¤µ¤ó¤ÏÍã¤ò¥Ð¥ó¥¯¡Êº¸±¦¤Ë·¹¤±¤ëÆ°ºî¡Ë¤·¤Æ¡¢ÆÍ·â¤ò²¼Îá¤·¤¿¡£ÇúÁõ¤Î3µ¡¤ÏÊÔÂâ¤ò²ò¤¡¢Á´Â®¤ÇÅ¨´Ï¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£´ÏÂâ¾å¶õ¤ËÅ¨ÀïÆ®µ¡¤Î»Ñ¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
¡ÖÁà½ÄÀÊ¤ÎÂâ°÷¤ÎÉ½¾ð¤Þ¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á´ÎÏ¤ÇÆÍÆþ¤¹¤ëµ¤(¤)ò°(¤Ï¤¯)¤ËÁ´¤¯º¹°Û¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÆÍÆþ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÎíÀï¤Ï¶õÀïÍÑ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µÞ¹ß²¼¤¹¤ë¤Èµ¡¼ó¤¬Éâ¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Þ¤¿¹âÂ®¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂÉ¤¬½Å¤¯Æß¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÀµ³Î¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤Î¤Ï¤à¤º¤«¤·¤¤¡£»ä¤Ë¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¶ìÏ«¤¬µã¤¤¿¤¤¤Û¤É¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ãæ·¿¶õÊì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿°ìÈÖµ¡¡¦»³²¼·û¹Ô°ìÈôÁâµ¡¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ°ÉôÈô¹Ô¹ÃÈÄ¤Ë¤ß¤´¤ÈÌ¿Ãæ¡¢Âç¤¤ÊÇú±ì¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆóÈÖµ¡¡¦¹ÅÄ¹¬µ¹°ìÈôÁâµ¡¤Ï¡¢Àï´Ï¤Î±ìÆÍ¤Î¤¹¤°¸å¤í¤ËÆÍÆþ¡¢»°ÈÖµ¡¡¦Ý¯¿¹Ê¸ÍºÈôÄ¹¤Ï¡¢°ìÈÖµ¡¤Î¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿·ê¤òÁÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Îº¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ÌÔÎõ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÉµú(¤Ü¤¦¤®¤ç)Ë¤²Ð¤ËÈïÃÆ¡¢´°Á´¤ËÂç¤¤Ê²Ð¤Î¶Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¶õÊìÈô¹Ô¹ÃÈÄ¤Î¸åÉô¤ËÌ¿Ãæ¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÇúÈ¯¤Î²Ð±ë(¤«¤¨¤ó)¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¿Í´Ö¶È¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤Àº¿ÀÎÏ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¿ôÊ¬¸å¡¢¤â¤¦°ìÂâ¤ÎºêÅÄÀ¶°ìÈôÁâµ¡¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÄÀ¤Þ¤ÌÅ¨¶õÊì¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ÎÈô¹Ô¹ÃÈÄÃæ±û¤ËÆÍÆþ¡£»³ß·Äç¾¡°ìÈôÁâµ¡¡¢ÎëÌÚ¾â°ìÈôÄ¹µ¡¤ÏÊÌ¤Î¾®·¿¶õÊì¤ËÌ¿Ãæ¡¢ÂçÇúÈ¯¤·¤¿¡£À©¶õÂâ¤Î2µ¡¡¢¿·°æ¹¯Ê¿¾åÈôÁâµ¡¡¢ÂçÀîÁ±Íº°ìÈôÁâµ¡¤Ï¡¢Å¨ÀïÆ®µ¡½½¿ôµ¡¤ò´ÏÂâ¤ÎÅìËÌÊý¤Ë°ú¤¤Ä¤±¤Æ¶õÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤¬¡¢2µ¡¤È¤â´Ô¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â20ºÐÁ°¸å¤Î¼ã¼Ô¤Ç¡¢¤È¤¯¤ËÝ¯¿¹ÈôÄ¹¤Ï¤Þ¤À17ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆÂ¦µÏ¿¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¹¶·â¤Ç¡¢¶õÊì¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¡¢¥Ù¥í¡¼¥¦¥Ã¥É¤¬ÂçÇË¡¢2ÀÉ¤¢¤ï¤»¤Æ148Ì¾¤¬Àï»à¡¢¤Þ¤¿¤Ï¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê¡¢Èô¹Ôµ¡59µ¡¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤¿¡¢¤È¤¢¤ë¡£2ÀÉ¤Ï½¤Íý¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«ËÜÅÚ¤Ë²ó¹Ò¤µ¤ì¤¿¡£¥µ¥ó¡¦¥¸¥ã¥·¥ó¥È¤Ï¡¢2µ¡¤ÎÆÃ¹¶µ¡¤ËÁÀ¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢1µ¡¤Ï´Ï¼ó¤¹¤°¶á¤¯¤Î³¤ÌÌ¤ËÄÆ¤Á¡¢Âç¤¤Ê¿åÃì¤ò¾å¤²¤¿¡£¤â¤¦1µ¡¤ÏÂÎÅö¤êÄ¾Á°¤ËÂÐ¶õË¤²Ð¤Ç·âÄÆ¡¢´Ï¤Î¿¿¾å¤ÇÆÃ¹¶µ¡¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë¼Ì¿¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤òÁÀ¤Ã¤¿1µ¡¤Ï¡¢Èô¹Ô¹ÃÈÄ¤ò¤ï¤º¤«¤ËÈô¤Ó±Û¤¨¡¢º¸¸¿Â¦¤Î³¤ÌÌ¤ËÆÍÆþ¡¢ÇúÈ¯¡£ÊÆ·³¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢2µ¡¤òÂÐ¶õË¤²Ð¤Ç·âÄÆ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹ÅÄµ¡¤¬ÆÍÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Àï´Ï¤ËÁêÅö¤¹¤ëµÏ¿¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥µ¥ó¡¦¥¸¥ã¥·¥ó¥È¤Î2µ¡¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤Î1µ¡¤Ï¡¢Ì¿Ãæ¤·¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤âÅöÁ³¤È¤¤¤¨¤ë¤¤ï¤É¤µ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤«¤é¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢³ÑÅÄ¤µ¤ó¤ÎÀï²Ì³ÎÇ§¤Ï¤«¤Ê¤êÀµ³Î¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
