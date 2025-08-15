DeNA¡¦Æ£Ï²¡¡Âçºå¶Í°þ¤ÎÀèÇÚ¡¦ÃæÅÄæÆ¤Î°úÂà¤Ë¡ÖÂçºå¶Í°þ¤Î¾ÝÄ§¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¡£À¨¤¯¼ä¤·¤¤¡×
¡¡ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬15Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£µå³¦¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÌö¤ò¾Î¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ï«¡Ê¤Í¤®¤é¡Ë¤¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Âçºå¶Í°þ¤Î¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëDeNA¡¦Æ£Ï²¤Ï¡¢»î¹çÁ°Îý½¬¤ò½ª¤¨¤¿¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¡ÖÃæÅÄæÆ¤µ¤ó¤ÏÂçºå¶Í°þ¤Î¾ÝÄ§¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¡£°úÂà¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¯¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤Î¾õÂÖ¤â¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Æ£Ï²¤ÏÆ±¹»¤Î5³ØÇ¯¸åÇÚ¡£¥×¥í¤Ç¤Ï15ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ê¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦067¤ËÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡DeNA¿·²ÃÆþ¤ÎÆ£Ï²¤Ï17Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç²ÃÆþ¸å½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÆ±µå¾ì¤ÇÄ´À°¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î·¹¼Ð¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡£