¡¡ÂçÁêËÐ¤Î²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤¬¡¢ÉãÃæÂ¼ÃÎ¹¬¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤Î¶ÐÌ³¤¹¤ë±¿Á÷²ñ¼Ò¤«¤éÅÚÉ¶Æþ¤ê¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë»°¤Ä¤¾¤í¤¤¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤òÂ£¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬15Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Â£¤ê¼ç¤Ï¶âÂô»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¡ÖËÌÎ¦²ßÊª±¿Í¢¡×¡£Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï30Ç¯¶á¤¯¤â±¿Á÷¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£24Æü¤ËÆ±¼Ò±Ä¶È½ê¤ÇÂ£Äè¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡£25Æü¤Ë¶âÂô»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë²Æ½ä¶È¤ÎÅÚÉ¶Æþ¤ê¤Ç½éÈäÏª¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¶âÂô»Ôºß½»¤ÎÆ«·Ý²È¤ÇÆüËÜ·Ý½Ñ±¡²ñ°÷¡¢½½°ìÂåÂçÈõÄ¹º¸±ÒÌç¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¤¬Ã´Åö¡£Âç¤ÎÎ¤¤ÏÂÀÍÛ¡¢ÂÀÅá»ý¤Á¤¬·î¡¢ÏªÊ§¤¤¤¬ÃÏµå¤Î³¨ÊÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡ÖÂç¤¤Ê²£¹Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸÷¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£