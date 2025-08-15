¡Úµð¿Í¡ÛÁýÅÄÎ¦¤¬¡Ö£¶ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç£´»î¹ç¤Ö¤ê¥¹¥¿¥á¥ó¡¡»³ºê°Ë¿¥¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³£²¥±¥¿¾¡Íø¤Ê¤ë¤«¡¡ºå¿À£³Ï¢ÀïÂè£±¥é¥¦¥ó¥É
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê£±£µÆü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£±£µÆü¡¢ºå¿ÀÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÁýÅÄÎ¦ÆâÌî¼ê¤¬¡Ö£¶ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç£´»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¡£ÀèÈ¯¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤ÏÇòÀ±¤òµó¤²¤ì¤Ð£³Ç¯Ï¢Â³¤Î£²¥±¥¿£±£°¾¡ÌÜ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡£
¡¡¡Úºå¿À¡Û
¡¡£±¡ÊÃæ¡Ë¶áËÜ¡¢£²¡ÊÆó¡ËÃæÌî¡¢£³¡Ê±¦¡Ë¿¹²¼¡¢£´¡Ê»°¡Ëº´Æ£µ±¡¢£µ¡Ê°ì¡ËÂç»³¡¢£¶¡Êº¸¡Ë¹â»û¡¢£·¡ÊÊá¡ËºäËÜ¡¢£¸¡ÊÍ·¡Ë¾®È¨¡¢£¹¡ÊÅê¡Ë°ËÆ£¾
¡¡¡Úµð¿Í¡Û
¡¡£±¡Ê±¦¡Ë´Ý¡¢£²¡ÊÃæ¡Ëº´¡¹ÌÚ¡¢£³¡ÊÍ·¡ËÀô¸ý¡¢£´¡Êº¸¡Ë¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡¢£µ¡ÊÊá¡Ë¹ÃÈå¡¢£¶¡Ê°ì¡ËÁýÅÄÎ¦¡¢£·¡Ê»°¡Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¢£¸¡ÊÆó¡ËÌçÏÆ¡¢£¹¡ÊÅê¡Ë»³ºê