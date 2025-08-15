ÊÆÏª¼óÇ¾²ñÃÌÄ¾Á°¤Î¸½ÃÏ¥¢¥é¥¹¥«¡Ä³¹¤Ç¤ÏÈ¿¥×¡¼¥Á¥ó¥Ç¥â¡¡¥í¥·¥¢·Ï½»Ì±¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÈòÆñ¼Ô¤â¡¡¡Ö¼ºÇÔ¤Î³ÎÎ¨25¡ó¡×¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¿¿°Õ¤Ï
ÃíÌÜ¤ÎÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤òÁ°¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñ´ú¤ä¥Ü¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤ë¿Í¡¹¡£
²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¢¥é¥¹¥«½£¤ÎºÇÂçÅÔ»Ô¥¢¥ó¥«¥ì¥¸¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤òÈóÆñ¤¹¤ë¥Ç¥â¤Ç¤¹¡£
¿ôÉ´¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¡ÖÀïÁèÈÈºá¼Ô¤ò¥¢¥é¥¹¥«¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥é¥¹¥«¤Ï160Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬Åö»þ¤Î¥í¥·¥¢Äë¹ñ¤«¤é720Ëü¥É¥ë¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜ±ß¤Ç200²¯±ßÍ¾¤ê¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿ÅÚÃÏ¡£
¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¥é¥¹¥«¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢·Ï½»Ì±¤âÂ¿¤¯¡¢¥¢¥ó¥«¥ì¥¸¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢Àµ¶µ²ñ¤Î·úÊª¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¤ª²Û»Ò¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¿¯¹¶³«»Ï¸å¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤é1000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÈòÆñ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Äï¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¢¡¼¥Ä¤µ¤ó¤Ï¡¢º£²ó¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¥¢¡¼¥Ä¤µ¤ó¡§
ÎÉ¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¼ÂºÝ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬ÎÉ¤¤¤«¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ë¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¿¯¹¶¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï2022Ç¯2·î¤Î¤³¤È¡£
Ì¾ÌÜ¤Ï¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÈó¥Ê¥Á²½¡×¤ä¡ÖNATO¡ÊËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ë¤Î³ÈÂçÁË»ß¡×¤Ç¤¹¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÅìÉô¤äÆîÉô¤òÃæ¿´¤Ë¿¯¹¶¡£
¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ËÂÐ¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÏÅ°Äì¹³Àï¤òÁÊ¤¨¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤äEU½ô¹ñ¤òÃæ¿´¤Ë»Ù±ç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë±þ¤¸¤¿³Æ¹ñ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÀ©ºÛ¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î·³»ö»Ù±ç¤ò³«»Ï¡£
¤·¤«¤·¡¢¿¯¹¶³«»Ï¤«¤é3Ç¯Í¾¤ê¤¬²á¤®¤¿º£¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹ñÅÚ¤ÏÌó2³ä¤¬¥í¥·¥¢¤Î»ÙÇÛ²¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÅýÎÎÁªµóÃæ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï·«¤êÊÖ¤·¡Ö»ä¤Ê¤é24»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¡Ê¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¡ËÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ½¢Ç¤¸å¤Î2025Ç¯2·î¤Ë¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡¢¤Î¤Î¤·¤ê¹ç¤¤¤Ë¡£
ÄäÀï¤¬±ó¤Î¤¤¤¿¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·7·î¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤·¡Ö50Æü°ÊÆâ¤Ë¡ÊÄäÀï¡Ë¹ç°Õ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹Êý¿Ë¤À¡£Ìó100¡ó¤Î2¼¡´ØÀÇ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é1¥«·î¸å¤ÎÆüËÜ»þ´Ö¤Î16ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤È¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Î²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶½ª·ë¤Î¹ÔÊý¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÅÍ×¤Ê²ñÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»áÂ¦¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÊÎÎÅÚ¤Î¡Ë°ìÉô¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¡Ö25¡ó¤¢¤ë¡×¤È¼¨º¶¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
3Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÎÀïÆ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î´üÂÔ¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤¿¤Á¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î´Ø·¸¤¬Àµ¾ï²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö·»Äï¤ÎÁè¤¤¤Î¤è¤¦¤ÊÀïÁè¤¬Áá¤¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤â¥í¥·¥¢¿Í¤âË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£