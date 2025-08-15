Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗が、自身のInstagramを更新。青空の下で夏を満喫するオフショットを披露し、ファンの注目を集めている。

写真：ミセス若井が青空の下で夏を楽しむ姿

■若井の夏を感じるオフショットにファン歓喜

本投稿は、「#夏の影」「#わかいのなつやすみ2」とハッシュタグが添えられて複数枚の写真を披露。8月11日にリリースされたMrs. GREEN APPLEの新曲MV撮影の合間に撮影されたオフショットのようだ。

若井は、白い半袖シャツにハーフパンツを合わせ、足元はサンダル姿で登場。青空の下で左手を腰に添え、右手を伸ばすようなポーズ（2枚目）。カメラに向かって歩いてくる様子（3枚目）、走っている若井の後ろ姿（4枚目）、橋の欄干によりかかるショット（5枚目）、橋の上でピースサインを見せる様子（6枚目）など様々な表情を見せている。さらに、扇風機や青空の下、スイカを持ち上げた瞬間など、夏らしい一瞬も披露した。

SNSでは「エモいです」「夏らしい写真ありがとうございます」「めちゃいい写真」「夏休み感あって楽しそう」と絶賛する声が集まっていた。