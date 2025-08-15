ÆóµÜÏÂÌé¡¢¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×½é»²²Ã¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¸þ¤Ï´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¢£ÆóµÜÏÂÌé¡ØAERA¡Ù¤Ë¤Æ¡¢8¥Úー¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤òÈäÏª¡ª
ÆóµÜÏÂÌé¤¬¡¢8·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ØAERA¡ÙÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
µÓËÜ¤Å¤¯¤ê¤«¤é»²²Ã¤·¡¢¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¡Ê8·î29Æü¸ø³«¡Ë¤Ç½é¤á¤Æ¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÆóµÜ¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Ï2,300¿Í¤â¤Î´ÑµÒ¤«¤é¡¢8Ê¬´Ö¤Ë¤â¤ï¤¿¤ëÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬Á÷¤é¤ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¸þ¤Ï¡¢¤Þ¤¢´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¤È°Â¿´¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
2023Ç¯10·î¤Ë¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤Î¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÆÈÎ©¸å¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤¬ÀÕÇ¤¤Î¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ»Å»ö¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤â¿¼ÅÙ¤òÁý¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î·Ú¤µ¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¡£
»£±Æ¤Ï¡¢ËÜ»ïÉ½»æ¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤ÎéðÀî¼Â²Ö¡£É½»æ¤Ë²Ã¤¨¡¢8¥Úー¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤âÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ëÆóµÜ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
