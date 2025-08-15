¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¡¡À¤³¦·ÐºÑ¤Ï±Æ¶Á¤òÌÈ¤ì¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¡¡ÊÆ·ÐºÑ¤Ë¤âÉÔÆ©ÌÀ´¶¡¡Æâ³ÕÉÜ¡ÖÀ¤³¦·ÐºÑ¤ÎÄ¬Î®¡×
Æâ³ÕÉÜ¤¬¡ÖÀ¤³¦·ÐºÑ¤ÎÄ¬Î®¡×¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£2025Ç¯¤ÎÀ¤³¦·ÐºÑ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë´ØÀÇÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á¤òÌÈ¤ì¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤À¡£
OECD¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÄÌ¾¦À¯ºö¤Ë¤è¤ë¹â´ØÀÇÅù¤Î±Æ¶Á¤ò¤¦¤±¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦Ãæ¹ñ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬Æß²½¡£2024Ç¯¤Ë3¡¥3¡ó¤À¤Ã¤¿À¤³¦¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¡Ê¼Â¼ÁGDP¿¤ÓÎ¨¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ï2¡¥9¡ó¤Ë¸ºÂ®¤¹¤ë¤È»î»»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë´ØÀÇÀ¯ºö¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¤Ë¤âÉÔÆ©ÌÀ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Î¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢2025Ç¯1·î¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¸å¡¢´ØÀÇÎ¨°ú¤¾å¤²Á°¤Ë¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×¤¬È¯À¸¤·¡¢¤½¤ÎÈ¿Æ°¤ò¤¦¤±¤Æ5·î¤Ë¤Ï¾ÃÈñ¤¬¸º¾¯¤ËÅ¾¤¸¤ÆÆß²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×¤Ë¤è¤ëÍ¢Æþ¤ÎµÞÁý¤ò¤¦¤±¡¢2025Ç¯3·î¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÅý·×¾å¡¢²áµîºÇÂç¤ÎËÇ°×ÀÖ»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥È¤ÎÁý²Ã¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥¸¥ó°µ½Ì¤Ë¤è¤êµÛ¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊª²ÁÁ´ÂÎ¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¸ú²Ì¤Ï¸ÂÄêÅª¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÂÐÊÆËÇ°×ÌäÂê¤ÇÍÉ¤ì¤ëÃæ¹ñ·ÐºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¹ñÆâ¼ûÍ×¤¬¿¤ÓÇº¤à¤Ê¤«¤Ç¡¢ÂÆ§¤ß¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¡£
Æâ³ÕÉÜ¤Ï¡¢º£¸å¤â¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë´ØÀÇÀ¯ºö¤ä³Æ¹ñ¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤Ê¤É¤ÎÆ°¸þ¤ËÎ±°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£