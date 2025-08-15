¿åÃå»Ñ¤¬ÏÃÂê¡¦ËÜÅÄ¿¿ô¥¡Ê23¡Ë¡¢¼Ì¿¿½¸¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤Ë¡Ö°µÅÝÅª¤Ê²Ä°¦¤µ Å·»È¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤¿¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤«´éÉé¤±¤ä¤Ê¤¤¤«¡¼¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¡Ê23¡Ë¤¬¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¿åÃå¤Ç¥×¡¼¥ë¤ËÉâ¤«¤ÖÍÍ»Ò¤äÈþ¥Ü¥Ç¥£¡¼ºÝÎ©¤Ä¥É¥ì¥¹»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛËÜÅÄ¿¿ô¥¡Ö¥ê¥¢¥ë¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¿åÃå»Ñ
¡¡24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë8·î21Æü¤Ë¡¢1st¼Ì¿¿½¸¡ÖMARIN¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ëËÜÅÄ¡£
¡¡Instagram¤Ç¤Ï¿åÃå¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°»Ñ¤ä¡¢¥×¡¼¥ë»£±Æ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê»Ñ½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡È¥ê¥¢¥ë¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡É¤Ê¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤Î°ìËë
¡¡2025Ç¯8·î14Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤Þ¤Ç¤¢¤È1½µ´Ö¡ª¤½¤·¤ÆÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°áÁõ¤ä¿åÃå¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö°µÅÝÅª¤Ê²Ä°¦¤µ Å·»È¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤¿¤è¤¦¤À¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤«´éÉé¤±¤ä¤Ê¤¤¤«¡¼¤¤¡×¡Ö¤³¤Î»£±ÆÉ÷·Ê¤ÎÆ°²è¤òDVD¤ÇÇã¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë