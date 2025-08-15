½ªÀï80Ç¯ ÅìµþÅÔÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¡¡Ãæ¹âÀ¸¤¬½é»²Îó¡ÖÊ¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¤ÎÀÕÇ¤¡×
½ªÀï¤ÎÆü¤È¤Ê¤ë15Æü¡¢ÅìµþÅÔ¤ÈÅìµþÅÔ°äÂ²Ï¢¹ç²ñ¤¬¶¦ºÅ¤¹¤ë¡ÖÅìµþÅÔÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¡×¤¬¡¢Ê¸µþ¶è¤ÎÊ¸µþ¥·¥Ó¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ÎÄÉÅé¼°¤Ç¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÃæ³ØÀ¸¤È¹â¹»À¸¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢»²Îó¤·¤¿°äÂ²¤é432¿Í¤¬Ê¿ÏÂ¤Ø¤Îµ§¤ê¤ò¤µ¤µ¤²¤Þ¤·¤¿¡£¾®ÃÓÃÎ»ö¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤òÃ´¤¦Ãæ¹âÀ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î»þ´Ö¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Ê¿ÏÂ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ä¹Í¤¨¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÀïÁè¤ÇÉã¤òË´¤¯¤·¤¿°äÂ²ÂåÉ½¤ÎÀõ¿åµ×»Ò¤µ¤ó¡Ê83ºÐ¡Ë¤Ï½ªÀï¸å¡¢Éã¤¬ÍÞÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥·¥Ù¥ê¥¢¤òË¬¤ì¤¿»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¤¤Þ¡¢Éã¤òÃÎ¤ë¿Í¤Ï¤â¤¦Ã¯¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¸ì¤ê·Ñ¤®¤Þ¤¹¡£Éã¤¬¤Î¤³¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤òÊì¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿µ²±¤òÀïÍ§¤¬Â÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»×¤¤¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¤¢¤ÎÀïÁè¤Î¸½¼Â¤ò»ä¤ÏÉã¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÉÅé¤Î¤³¤È¤Ð¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Á¾ÁÄÉã¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÇÀï»à¤·¤¿Î©ÀîÆáÍ³Â¿¤µ¤ó¡ÊÃæ³Ø3Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ØÊ¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬ÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£