タレントのミッツ・マングローブ（50）が15日、東京・有楽町のよみうりホールで開催された「祝！放送5000回記念 5時に夢中！万博」に出演し、イベント出演を見合わせたタレントのマツコ・デラックス（52）に言及した。

番組の放送5000回を記念した公開生放送で、出演予定だったマツコは腰からでん部にかけた関節を亜脱臼。その後も番組を欠席するなど療養していたが、番組公式Xは14日、「いまだ安静が必要との判断から、出演を見合わせることとなりました」として、欠席を発表していた。

ミッツはマツコとともに月曜パートナーを務める若林史江に「若林さん、今日は1人で寂しそうに…」とネタ振り。すると、若林は「ニュースで皆さん、ご存じだと思いますが、あのデブが…違う違う違う！」といじりつつコメントし、場内から笑いが起きた。さらに「ついに。予想の範ちゅうであるというか、骨が砕けているというか…砕けてはいないか。外れてるという」と、マツコのケガについて説明した。

番組初の公開生放送を目前に控えたケガに、ミッツは「5000回記念を狙ったかのように…」と疑いの目を向けた。若林が「最初、出たくないから、うそついているのかと思った」と仮病説を指摘すると、ミッツは「私は今でもそう思ってる。計画的骨折」と笑いを取っていた。

番組中も隙を狙ってミッツを筆頭にマツコいじりを連発。不在のメンバーへの愛が感じられた。

マツコは8日、北海道で出演予定だったイベントに出演する際、羽田空港を訪れたものの、車を降りた瞬間に激痛を覚えたという。「人から笑われながら、その場で30分動けずに、飛行機に乗り遅れまして…」。激痛のため現地入りを断念したと明かしていた。