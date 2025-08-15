½ªÀï¤ÎÆü Ê¿ÏÂ¤ò´ê¤¤ÀÐÀî¸©¤Ç¤âÌÛ¤È¤¦
½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤Ç¤¹¡£¶âÂô»Ô¤ÎÀÐÀî¸î¹ñ¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÀïË×¼Ô¤òÄÉÅé¤¹¤ëÊ¿ÏÂµ§´êº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»²Îó¼Ô¤¬ÌÛ¤È¤¦¤ò¤µ¤µ¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂô»ÔÀÐ°ú¤ÎÀÐÀî¸î¹ñ¿À¼Ò¤Ë¤Ï¡¢¶¿ÅÚ½Ð¿È¤ÎÀïË×¼Ô¤Î±ÑÎî¤ª¤è¤½4Ëü5000Ãì¤¬º×¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿ÏÂµ§´êº×¤Ç¤Ï¡¢°äÂ²¤é¤¬Àï²Ð¤ËÅÝ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Ê¤¬¤éÌÛÅø¤ò¤µ¤µ¤²¤Þ¤·¤¿¡£
·»¤òË´¤¯¤·¤¿¿Í¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¾å¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£³¤·³¤Ç¡£Êì¿Æ¤¬¡¢»ä¤¬°ìÈÖ²¼¤ä¤«¤é¤ªÁ°¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤³¤³¤ò¼é¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤È¡¢°ä¸À¤ä¡£ÀïÁè¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤ÆÊ¿ÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿¤ª»²¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
Éã¤òË´¤¯¤·¤¿¿Í¡ÖËèÇ¯¤ª»²¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ä¤âºÐ¤Ê¤Î¤Çº£Ç¯¤¬ºÇ¸å¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£2ÅÙ¤È»ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤µ¤ß¤·¤¤»×¤¤¡¢»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤É¤Ê¤¿¤âÈò¤±¤ë¤Ù¤¡×
½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤¬¤¿¤Á¡¢ÀïÁè¤òÃÎ¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢»²Îó¼Ô¤ÏÊ¿ÏÂ¤Ø¤ÎÀÀ¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
