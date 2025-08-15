ÄÆÍî¤·¤¿¼«±ÒÂâµ¡¤ÎÉôÉÊ¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ´ðÃÏ¤Ø±¿¤Ð¤ì¤ë¡¡°¦ÃÎ¡¦¸¤»³»Ô¤ÎÆþ¼¯ÃÓ¤Ç°ú¤ÍÈ¤²ºî¶È¿Ê¤à
°¦ÃÎ¸©¸¤»³»Ô¤ÎÆþ¼¯ÃÓ¤Ë¼«±ÒÂâµ¡¤¬ÄÆÍî¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¥¯¥ìー¥ó¤Ë¤è¤ëµ¡ÂÎ¤Î°ú¤ÍÈ¤²ºî¶È¤¬15Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Î¦ÍÈ¤²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸á¸å1»þ¤´¤í¤ÎÆþ¼¯ÃÓ¤Ç¤¹¡£Àè¤Û¤É°ú¤ÍÈ¤²¤é¤ì¤¿µ¡ÂÎ¤Î°ìÉô¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¥Ö¥ëー¥·ー¥È¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¥¯¥ìー¥ó¤ËÄß¤ê²¼¤²¤é¤ì¤ÆÎ¦¤ÎÊý¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×(ÃÝÅÄÄ«ÍÛ µ¼Ô)
¤³¤Î»ö¸Î¤Ïº£Ç¯5·î¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎT4Îý½¬µ¡¤¬¸¤»³»Ô¤ÎÆþ¼¯ÃÓ¤ËÄÆÍî¤·¡¢Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¼«±ÒÂâ°÷2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¥À¥¤¥Ðー¤Ë¤è¤ëÁÜº÷¤ÇÉôÉÊ¤Î°ú¤ÍÈ¤²ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢15Æü¤«¤é¿ÍÎÏ¤Ç¤Î°ú¤ÍÈ¤²¤¬º¤Æñ¤ÊÂç·¿ÉôÉÊ¤ò¥¯¥ìー¥ó¤Ç°ú¤ÍÈ¤²¤ëºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÈÌ±´Ö¤Î·úÀß²ñ¼Ò¤Îºî¶È°÷·×Ìó90¿Í¤¬ºî¶È¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ï50t¥¯¥ìー¥ó¤Ç¡¢ÃÓ¤«¤éÉôÉÊ¤ò°ú¤ÍÈ¤²¤ëºî¶È¤¬Ê£¿ô²ó¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å¤Ï¡¢ÌýÏ³¤ìËÉ»ßÍÑ¤ÎÇò¤¤¥·ー¥È¤Ç¤¯¤ë¤Þ¤ì¤¿ÉôÉÊ¤¬200t¥¯¥ìー¥ó¤ÇÎ¦ÍÈ¤²¤µ¤ì¡¢¶á¤¯¤Î¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î´ðÃÏ¤Ø¤È±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉôÉÊ¤ÎÁÜº÷¤ä²ó¼ýºî¶È¤Ï9·îËö¤Þ¤ÇÂ³¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢²ó¼ý¤·¤¿ÉôÉÊ¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ»ö¸Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£