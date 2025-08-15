15日は終戦から80年の節目の日です。お盆休みの県内各地は暑いながらも穏やかな一日を楽しんだり、心静かに戦没者を悼む光景が見られました。



多くの家族連れで賑わっていたのは「浜名湖アイスエキスポ」。2025年で4回目の開催となりますが、会場内には国内外からご当地アイスや、見た目も華やかなカラフルなアイスなどその数100種類以上。バッグいっぱいにアイスを購入する人や、会場内に設けられたイートインスペースで、購入したアイスを早速食べる人もいました。





（来場者）「暑い日が続いているのでありがたいです」浜名湖アイスエキスポは8月31日まで行われています。一方、富士市の富士山こどもの国。富士山の冷たい湧水が流れる遊び場では、多くの家族連れで賑わっていました。（静岡市から）「気持ちよかったです。滑り台を滑ったり、水を浴びたりしました。」「（お盆休みを）満喫できてると思います」中でも人気のイベントは、夏休み限定で行われているニジマスのつかみ取り体験。「（Ｑ．何匹捕まえた？）3匹！たくさん捕まえられてよかった。」捕まえたニジマスはその場で塩焼きにして食べることができます。子どもたちはおいしそうにほおばっていました。（静岡市から）「おいしい。」「今は仕事のこと忘れて、一生懸命楽しんで、今日は終わりたいですね。」行楽地やふるさとで過ごした後の気になる交通の混雑ですが、16日午後から神奈川県内の 東名上りで25キロの渋滞の見込み。東海道新幹線は上り線で17日が混雑のピークと予想されています。先祖の霊を供養するお盆。終戦から80年となった15日も、暑い1日となりました。静岡市葵区の護国神社で行われている、「万灯みたま祭」は戦没者を慰霊するためのお祭りで、境内には遺族や地元住民から奉納された多くの提灯が並んでいます。（ 富士市民 80代）「いとことか特攻隊で死んでいますので、一応静岡県にいますからここに来て、せめて哀悼の誠を捧げて国の安泰を祈るのみですね。」静岡市役所の市民ギャラリーでは（来場者）「（当時）私も5歳になる少し前だったけど、もう二度と嫌だ。静岡の街が真っ赤になったのを覚えている。」開催されているのは「私たちの街の戦争と空襲ーそして、今」。静岡平和資料館をつくる会が中心となり、平和の大切さを次世代へと伝え続けようと行われています。会場には戦争経験者による当時の様子を描いた画や、戦場で使用された実物の軍服、飯盒など約150点が展示され、戦争を経験した世代から小学生まで様々な年代の人が訪れていました。（来場者）「現物や体験を見るとやってはいけないことだと感じる」この展示会は、17日まで行われています。