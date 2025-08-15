¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Í¥¾¡Í½ÁÛ¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¡Ö46.5¡ó¡×¤Ç°µÅÝÅª¤Ë
15Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬(¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ê¡¼¥°)¡£
ËèÇ¯ßõÎõ¤ÊÍ¥¾¡Áè¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÆ±¥ê¡¼¥°¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤¬±É¸÷¤Ëµ±¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ØOpta Analyst¡Ù¤Ï13Æü¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ç°ÌÍ½ÁÛ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
1°Ì¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê
2°Ì¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼
3°Ì¡¡¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼
4°Ì¡¡¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë
5°Ì¡¡¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª
6°Ì¡¡¥Ù¥Æ¥£¥¹
7°Ì¡¡¥ª¥µ¥¹¥Ê
8°Ì¡¡¥»¥ë¥¿
9°Ì¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À(µ×ÊÝ·ú±Ñ)
10°Ì¡¡¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢
11°Ì¡¡¥é¡¼¥¸¥ç
12°Ì¡¡¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«(ÀõÌîÂóËá)
13°Ì¡¡¥¢¥é¥Ù¥¹
14°Ì¡¡¥¸¥í¡¼¥Ê
15°Ì¡¡¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã
16°Ì¡¡¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë
17°Ì¡¡¥Ø¥¿¥Õ¥§
18°Ì¡¡¥ì¥Ð¥ó¥Æ
19°Ì¡¡¥¨¥ë¥Á¥§
20°Ì¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥ª¥Ó¥¨¥É
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤¬Í½ÁÛ¤¹¤ëÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¡¢¤½¤ÎÍ¥¾¡³ÎÎ¨¤Ï46.5%¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥¾¡¤ÎÂçËÜÌ¿¤È¤·¤Æ¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¿·¤¿¤Ë¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤ò·Þ¤¨¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï2°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÍ¥¾¡³ÎÎ¨¤Ï32.1%¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ó¥Ã¥°3¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï3°Ì¤ÈÍ½ÁÛ¡£
Í¥¾¡³ÎÎ¨¤Ï11.7%¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ïº£Ç¯¤â¥Ó¥Ã¥°3¤Ë¤è¤ëÍ¥¾¡Áè¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï9°Ì¤Ë¡£
Í¥¾¡³ÎÎ¨¤Ï0.4%¤È¶Ë¤á¤ÆÄã¤¯Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì·÷Æâ¤Ï½½Ê¬¤ËÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤À¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÆüËÜÂåÉ½FWÀõÌîÂóËá¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ï¡¢12°Ì¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÏÃ±¤Ë¡ÈÍ½ÁÛ¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
²Ì¤¿¤·¤Æº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡£
