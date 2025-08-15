元A.B.C−Zの河合郁人（37）が15日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。新幹線の東京駅ホームで偶然会った芸能人を実名告白した。

定点カメラでお盆の全国の混雑ぶりを伝えるコーナーで東京・渋谷のスクランブル交差点のライブ中継をしているときに、タレントのナジャ・グランディーバが「大阪から新幹線はすいてるな、という印象でしたけど…上りになるから、もしかしたら下りは新幹線意外と混んでたかも」と話した。

MC石井亮次が河合をみつめて「下りどうでした？」と尋ねると「新幹線で思いだしました」と告げてから「東京から乗るときに、すげぇホームで近づいてくる人いるなと思って、怖かったんですよ、男の人だったんで、パッと見たらNEWSの増田（貴久）でした」と話した。

スタジオは「え〜」と叫び声があがり騒然とした。石井が「豪華なツーショットで」とツッコミを入れると河合は「NEWSが明日かな、ライブ？あるらしくて」と説明。石井から「河合くんは何て？」と増田との会話を期待して尋ねると「マッスーに会って、写真撮られて…僕だけの写真撮ってどっかに行きました」と話し、笑いを誘った。