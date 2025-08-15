「なにこの美形家族」人気アイドル、家族とのプリクラショットに反響！ 「加工いらない」「遺伝子強っ！」
5人組ボーカルダンスユニット・M!LKのメンバーで俳優としても活動する佐野勇斗さんは8月14日、自身のInstagramを更新。家族で撮ったプリクラショットを公開しました。
この投稿にファンからは、「えー最高過ぎる」「なんか勇斗くんが2人いる？笑」「仲良し家族すてき」「弟さんめちゃめちゃはやとくん笑 なにこの美形家族」「遺伝子強っ！」「かわい過ぎる」「勇斗くん加工いらないね笑」「佐野家ほんまに大好きです」「勇人くんふざけ過ぎw」との声が寄せられました。
【写真】佐野勇斗、家族とのプリクラショットに反響！
「佐野家ほんまに大好き」佐野さんは「家族プリ」とつづり、3枚の写真を投稿。1、3枚目では、両親と弟2人で撮ったプリクラを公開しました。家族の仲の良さが伝わり、思わずほっこりする様子です。家族の顔は加工で隠されていますが、美男美女であることがうかがえます。
「絶対イケメン」佐野さんは4月3日の投稿で、「家族でお花見 なんでこいつら俺の服着てん？」とつづり、兄弟とのスリーショットを公開しました。コメントでは、「絶対イケメン」「弟たち身長高くない⁉」「切実にこの三兄弟の妹になりたい」といった声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)