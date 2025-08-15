Â©»Ò¤È¥×¡¼¥ë¤òËþµÊ¤¹¤ë»Ñ¤¬ÏÃÂê¡¦¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡Ê31¡Ë¡¢È±¤òÀ÷¤áÄ¾¤·¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿»Ñ¤Ë ¡Ö°µÅÝÅª¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡ÖåºÎï¤À¤·¤ª»÷¹ç¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡Ê31¡Ë¤¬¡¢14Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£È±¤òÀ÷¤áÄ¾¤·¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡¢Â©»Ò¤È¥×¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤à»Ñ
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âInstagram¤Ç¡¢Â©»Ò¤È¤¸¤ã¤¬¤¤¤â·¡¤ê¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂç²È»ÖÄÅ¹á¡Ê33¡Ë¤Î·ëº§¼°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¾®Åç¡£
¡¡2025Ç¯7·î5Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¶âÈ±»Ñ¤ÇÂ©»Ò¤òÊú¤Ã¤³¤·¡¢¥×¡¼¥ë¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö°ì½ÖÃ¯¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¶âÈ±¤ÇÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¤È¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
È±¤òÀ÷¤áÄ¾¤·¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿»Ñ
¡¡8·î14Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤Îº¬¸µ¤òÀ÷¤áÄ¾¤·¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë8·î¤âÃæÈ×¡¢8·î¸åÈ¾¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡¢¡ÖåºÎï¤À¤·¤ª»÷¹ç¤¤¤À¤·ÎÉ¤¤´¶¤¸¡×¡Ö°µÅÝÅª¤Ë²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë