ÊÆ¥¢¥é¥¹¥«½£¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù»ý¤Î¥Ç¥âÂâ¤¬½¸·ë¡¡ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤òÁ°¤Ë
¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¥¢¥é¥¹¥«½£¥¢¥ó¥«¥ì¥¸Ãæ¿´Éô¤Ç¤Ï£±£´Æü¡¢¹Ù³°¤ÎÊÆ·³´ðÃÏ¤ÇÍâÆüÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤òÁ°¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¥Ç¥âÂâ¤¬±èÆ»¤Ë·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñ´ú¤ä¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀÄ¤È²«¿§¤ò»È¤Ã¤¿²£ÃÇËë¤ò·Ç¤²¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÎÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¸«ÊÖ¤ê¤Ë¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ë¾ùÊâ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¥È¥é¥ó¥×»á¤Ëµá¤á¤¿¡£
°ìÉô¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¡Ö²¦¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ÉÈ¿¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤òµ¤·¤¿¥×¥é¥«¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
³°¸òÀ¯ºö¤ò½ä¤ë·üÇ°¤È¹ñÆâÌäÂê¤òÍí¤á¤ë»²²Ã¼Ô¤â¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥âÂâ¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤Ï¥×¡¼¥Á¥ó¤ÎÁà¤ê¿Í·Á¡£¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¤Î¸ø³«¤ò¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥×¥é¥«¡¼¥É¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£
ÊÌ¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¥¢¥é¥¹¥«¤ÎÃÏ¿Þ¤Ë¡Ö¼ê¤ò½Ð¤¹¤Ê¡£¤â¤¦¥í¥·¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÊ¸¸À¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¥×¥é¥«¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥ó¥«¥ì¥¸ºß½»¤Î¥ê¥µ¡¦¥¹¥«¥Ü¥í¡¼¤µ¤ó¡Ê£¶£¶¡Ë¤Ï¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Î¼èºà¤Ë¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤È¥È¥é¥ó¥×»á¤¬²¿¤é¤«¤ÎÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê»ä¤Ï¡ËÈá´ÑÅª¤À¤¬¡¢»Ù»ý¤Ï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÄäÀï¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Èà¤é¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¿Í¡¹¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¥í¥·¥¢¤Î¿Í¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤«¤Ä¤Æ¥í¥·¥¢ÎÎ¤À¤Ã¤¿¥¢¥é¥¹¥«¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÍÞ»ß¤È´Æ»ë¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹·³»ö»ÜÀß¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££±£µÆü¤Ë¥×¡¼¥Á¥ó»á¤È¤½¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¨¥ë¥á¥ó¥É¥ë¥Õ¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¥½¥óÅý¹ç´ðÃÏ¤â¤½¤Î°ì¤Ä¤À¡£
¥¢¥ó¥«¥ì¥¸¤Ë½»¤à±Ñ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Î¥Ø¥ì¥ó¡¦¥·¥ã¥é¥Ã¥È¤µ¤ó¡Ê£¶£µ¡Ë¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬ÉÔºß¤Ç²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÃ±¤Ê¤ë¿¢Ì±ÃÏ¼çµÁ¡£¤Þ¤¿·«¤êÊÖ¤·¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥·¥ã¥é¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ï¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¿¯¹¶¤·¤¿¤³¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤é½Ð¤Æ¹Ô¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÌäÂê¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¸ò¾Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤¬¸«ÊÖ¤ê¤Ë²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¤¿¤À¡¢¼«¹ñ¤Î¹ñ¶¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤À¤±¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£