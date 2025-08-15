500ÂæÄ¶¤Î¥Ò¥È·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬Ç®Àï Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«Ëë Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ
¡¡¥Ò¥È·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ËÌµþ¤Ç³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£500Âæ¤òÄ¶¤¨¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬Ç®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ò¥È·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬³Æ¶¥µ»¤ÇÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÍÍ»Ò
¡¡ËÌµþ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¤³¦¥Ò¥È·¿¥í¥Ü¥Ã¥È±¿Æ°²ñ¡×¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤äÆüËÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É16¤Î¹ñ¤«¤éÌó280¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£500Âæ¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ò¥È·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬Î¦¾å¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ê¤É¡¢26¤Î¶¥µ»¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤âÂ¿¤¯»²²Ã¤·¡¢¼çºÅ¼Ô¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è¤È¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤ÎÍ»¹ç¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¹ñÅö¶É¤Ï2025Ç¯¤ò¡Ö¥Ò¥È·¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈÎÌ»º²½¸µÇ¯¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñ¤òµó¤²¤ÆAI¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È»º¶È¤Î°éÀ®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë