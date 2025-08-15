戦後、進駐軍で食べたハンバーガーに号泣、「こんなうまいもんが簡単に食える国には負ける」

2025年は終戦から80年。80年前に何が起こったのか、私たちはリアルな現状をなかなか知ることができません。さらに、体験を聞いても、今と同じ尺度で考えてしまいがちに。そして「そんなこと信じられない」「なぜイヤと言えなかったのか」という声がSNSなどで散見されます。

ですが、実際に経験した方たちのお話を直接伺うと、言える時代ではなかったこと、私たちが戦争でイメージする以上の残虐な光景があったことがわかります。特に、大人たちの戦場での体験談は記録も多く残っていますが、あの当時、未成年の子どもたちは何を考え、どういう生活をしていたのか、あまり伝えられていません。多くの子どもたちが命を落とし、また家族を失い、飢えや貧困に苦しんだ時代でもありました。

この企画は、『わたくし96歳＃戦争反対』の著者で1945年8月9日に長崎の原爆で両親と3人の弟さんを失った、現在96歳の森田富美子さんへのオマージュです。戦争当時未成年だった方たちの生の声を集め『わたしが子どもだった頃ーー戦争の時代』というタイトルで、戦後80年連載として不定期でスタートしています。

第３回は、終戦当時17歳だった安藤敏夫さん（仮名）のお話です。安藤さんは、東京都心で暮らし、間近で、有楽町空襲、東京大空襲、城南大空襲という大きな空襲を3回も経験していました。安藤さんは、戦況悪化をリアルに感じ、それでも戦争を続ける日本に不信感を抱くようになったといいます。前編では空襲のリアルと、愛犬すら「献納運動」で連れて行かれた中、勝てると思えなかったけど口に出せなかったことを伝えました。後編では、戦後に進駐軍で体験した出来事にも触れています。

※体験談をお話いただいた方たちの個人情報を守る意味から、本名ではなく仮名で表記をしています。場所、内容に関してはお話いただいた内容に基づいています。

【プロフィール】

安藤敏彦さん(仮名)

1927年(昭和2年)9月生まれ 没91歳 （終戦時18歳）

家族構成 姉2人、本人

戦前と戦時中に両親が病死し、二人の姉に育てられる。東京都芝区（現在の港区）で生まれ、その後戦時中は荏原区（現在の品川区）に住み、東京大空襲とその後、5月24日に発生した城南大空襲も経験している。

※安藤さんはすでに亡くなっているため、記録を残していた娘の由美さんに寄稿いただいた。

つらかった…空襲後の遺体を弔う仕事

戦時中の仕事で、つらかったのは、空襲での「遺体処理」の手伝いでした。

終戦の年の1945年のとき、私は17歳でまだ赤紙が来ていませんでした。両親が亡くなり、身体が弱い姉たちを養わなくてはならず、軍隊に志願することはしませんでした。本音をいえば、度重なる空襲の惨状に、「これでは日本は勝てない」と感じるようになり、周囲が勇ましく軍隊に志願する姿が悲しくて仕方ありませんでした。でも、そういった思いは当時は、非国民と言われるので表に出すことはありませんでした。

終戦間際になると、町にいる男性の数がとても少なくなりました。青年期から働き盛りの男性たちが戦地に行き、東京の残っていた人たちも空襲などで亡くなっていきました。郵便配達や電車やバスの車掌さんも女性や初老の男性などが担うようになっていきました。

私は当時、貧しくて食べるものが不足していたので、ガリガリでした。でも、身長は大きかったのでよく重労働にかり出されました。中でもつらかったのが、空襲後の遺体の処理でした。大きな空襲があると、兵隊さんと遺体をお寺やグランドや河原などに並べていきます。家族を探している人たちはそういう場所を巡って、見つかれば家族で埋葬をします。家が焼けてしまい、遺体を持っていく場所がなくなってしまった人もいるので、収容した場所で荼毘に付すこともありました。また、身元がわからない引き取り手がない遺体も数多くあります。そのまま放置しておくわけにもいかないので、そういった遺体も、空襲で焼けた家屋の木材などを持ってきて、燃やして火葬するのです。

リヤカーに遺体を乗せて運んだり、リヤカーがない場合は、トタンに乗せ両端を持ってタンカのように運びます。遺体はそのままにしているとすぐに腐乱してしまうので、弔ってあげないと大変です。少なくなっている男手の中で、私のような青年期の男性は重要な労働力になります。私よりも小さな少年たちも手伝っていました。そして、こういった作業は簡単ではありません。遺体を運ぼうとすると体から出てきたのか脂で持ち上げるのが大変なときもありました。しかも、人間の身体は遺体弔うのには時間がかかり、身体の脂が燃えるにおいは今も忘れることはできません。

「もう戦争に行かなくてもいいんだ」と思った

玉音放送は、2人の姉と親戚の家で聞きました。

正直な気持ちをいえば、悔しいとか、悲しいという感情よりも「やっと終わった」と思いました。「これで自分は戦争に行かなくていいんだ」と力が抜けました。ですが、これから日本という国はなくなってしまうのか、今までの生活はできなくなるのか、思ったら、急に恐ろしくなりました。でも、考えてみれば、人がたくさん死に、何もない生活になってしまったのですから、失うものはないのか、とも思いました。そして、戦争は終わっても、相変わらずお腹は空いたままで、未来はまったく見えない状況でした。

でも、働かなくては食べては行かれません。私は大学入学を目指していましたが、両親を亡くし姉も体が弱かったので、私が働き手になるしかありませんでした。仕事が欲しい、なんでもいいと思っても、戦後の混乱期はそんなに簡単に仕事は見つかりません。残った男性たちも復員してきた男性たちも仕事を求めていましたが、まともな仕事に就けるのには学歴やコネが必要でした。

これでは闇市で怪しい仕事をするしかないのか、と思っていた頃、知り合いの先輩から「いっしょに進駐軍で働かないか」と誘いを受けました。最初は「進駐軍？ 敵国だったところで働くなんて、大丈夫なのか？」と思いましたが、時給を聞いたら、悪くない……。しかもいろんな物資を貰えると言われ、当時は食べ物が手に入るなら、姉たちを食べさせられるのなら、と決断しました。最初は緊張していましたが、仕事をしてみるとアメリカ人の対応は想像していたものとは大きく違っていたのです。

進駐軍で食べたハンバーガーがおいしすぎて号泣

アメリカ兵は怖くて、攻撃的に接してくるに違いないと構えていたのですが、当時若かったこともあって、とてもかわいがられました。英語を教えてくれたり、帰りにはいろんな支援物資の缶詰を「家族に持っていけ」と渡してくれました。缶詰は今の一般的なサイズよりもとても大きいものでした。ゲートをくぐるときに見つからないように、タオルに包んで抱えて自宅に持ち帰りました。

でも、この缶詰、当たり外れがありました。クッキーやチョコレート、シチューなどが入っているとあたりだったのですが、空けてみると全部バターでどうしていいかわからない、ということも……。個人的に一番イヤだったのは、ゆでたうどんのようなヌードルが入っていた缶です。独特な変なニオイがして、コシもなく伸びきったうどんのようなものが入っていて、まったくおいしくありませんでした。当時はお腹が空いていたので、それでも仕方なく食べましたが、本当においしくなかった。あの缶詰を思い出してしまうので、今でもうどんを食べるのは苦手です。

ある日、進駐軍で仲良くなった米兵に、ハンバーガーをごちそうになったことがありました。今思い出せば薄い粗悪な肉だったのかもしれませんが、私には座布団のように厚い肉に見え、初めてみる食べ物でした。「こうやって食べるんだ」とマスタードとケチャップをかけてくれ、かぶりつくとあまりのおいしさに腰が抜けそうになりました。

そして、実感したのです。こんなに豊かな食べ物をこんなに自由に食べることが出来る国と、汁の中に大根やサツマイモが浮いたわずかなご飯を食べていた私たちが戦っていたんだ、と……。それは、勝てるはずがなかったんだ……としみじみと感じ、おいしいおいしいといいながらも涙が止まらなくなりました。何のために日本は多くの命を落としたのか、空襲で身寄りもなく集団で弔うしかなかった方たち、自分と同じぐらいの年齢で特攻として飛んでいった人たち……。ハンバーガーにかぶりつきながら、そういう人たちのことを考えました。

これは戦後しばらく経って知ったことですが、南方に出兵した人たちの多くは、飢えやマラリアなどの感染症で亡くなったと聞いて、本当に何のために戦ったのだろうか、と改めて考えさせられました。なぜもっと早く戦いをやめるという手段が取れなかったのか……、一度昇ると降りられなくなるというのが戦争の恐ろしさです。だからこそ、「絶対に戦争をしない」という姿勢が大事だと私は思うのです。

