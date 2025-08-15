「絶対チェックした方がいいのは？」園見学に元保育士の母が語る「園長の…」予想外の回答に20万いいね【ママリ】

園見学で見るべきところは？元保育士の母の助言に20万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのはとりさし☺︎🐓6m💛(@bojjilove)さんが投稿したある写真です。皆さんが保育園選びで重要視するのは何ですか？数ある保育園から何を基準に選ぶのか、非常に頭を悩ませるところでしょう。家からの距離などの物理的なポイント以外にも、雰囲気や評判などフィーリングの部分もとても大切ですよね。





投稿者のとりさし☺︎🐓6m💛さんは保活をするにあたり、元保育士の実母に保育園見学でチェックしておいたほうがいいポイントを尋ねます。すると実母からは予想外の答えが返ってきました。

©bojjilove

元保育士の実母より

園長の人相という、なんとも予想外な答え。しかし、先生の人柄や考え方は、保育園の雰囲気と重なる部分ですよね。「顔で判断」という意味ではなく、表情や言葉遣い、他の先生への接し方などから、園長先生がどんな方なのかを観察すべきという意見のように伺えます。



この投稿に「先生たちがピりついているところはやめました」「先生同士話している時の感じもチェック」などのリプライが寄せられました。元保育士が語るからこそ説得力がある今回のアドバイス。園選びの参考にしたいですね。

「赤子のこういう写真ください」呼びかけに24万いいね

ご紹介するのはたゆ 5m🎀(@tayutayutayuyun)さんが投稿したある写真。赤ちゃんは何をしていてもかわいいですよね。ずっと見ていられると言っても過言ではありません。かわいいわが子の写真を披露し合おうという投稿にたくさんの人がリプライをしました。ぜひかわいい赤ちゃんに癒されてください。

©tayutayutayuyun

赤子のこういう写真ください

顔写ってないけど可愛いやつ😌🫶

かわいいの一言に尽きますよね。この時期は本当にあっという間です。だからこそ、愛おしさが増すのかもしれません。



この投稿に「いかがでしょう」「ご査収いただけますと幸いです。」などわが子のかわいい写真のリプライが多数寄せられました。かわいらしい写真がたくさん集まるきっかけを作ってくれたたゆ 5m🎀さんに、感謝の気持ちでいっぱいです。

3万いいね！2児ママのワンオペ風呂、身近なアイテムで大革命「天才現る」

ご紹介するのははこ®️(@hacosan85)さんが投稿していた、画期的なワンオペ風呂の入れ方です。上の子をお風呂に入れるとき、下の子がママの姿を探して泣いてしまうことがありますよね。そんな時期、ワンオペでどうやってお風呂に入るか悩むところです。そんな、赤ちゃんをお部屋や脱衣所で待たせられないとき、画期的な方法があるそう！目からうろこが落ちるその方法とは？

©hacosan85

どなたかのツイートで知ったこの方法😌

最近姿見えないと泣くからからこのスタイルでお風呂☺️

下の子は安心して楽しそうだったし、上の子は傘に水鉄砲かけて楽しそうだった😌

うちは平日はお風呂溜めない&下の子は昼間に沐浴してる

下の子をバウンサーに乗せて浴槽に置き、ビニール傘をかぶせて上の子と一緒にお風呂に入っているそう。これだと浴槽にお湯はためられませんが、シャワーのお湯がかからず良いアイデアですよね。ビニール部分から顔が見えるだけで、赤ちゃんもママも安心できそうです。上の子もご機嫌だというのも素敵ですね。



この投稿に「すごいアイデア！」「天才現る」というコメントがついていました。子育てが終わった方からは「もっと前に知りたかった！」という声も。なんとかワンオペ育児を乗り切ろうという思いが伝わってくる、知恵を絞ったハック。多くの方が救われそうですね。



傘は先端がとがっている場合があるので、赤ちゃんが柄の部分を触ったり、上の子が傘を持ち上げたりして傘がずれないように注意しましょう。安全に気を付けて、スムーズなお風呂タイムが実現できるといいですね。

