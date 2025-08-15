¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×Ä¾·â¤Ê¤Î¤Ë¡ÄGDP¥×¥é¥¹¤ÎÉÔ»×µÄ¡¡ÇØ·Ê¤Ë¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î¡È¼«Ê¢ÉéÃ´¡É Àè¹Ô¤¤ËÉº¤¦ÉÔÆ©ÌÀ´¶
¤¤ç¤¦È¯É½¤µ¤ì¤¿4·î¤«¤é6·î¤ÎGDP¡á¹ñÆâÁíÀ¸»º¤Ï¡¢Ç¯Î¨¤Ç1.0¡ó¤Î¥×¥é¥¹À®Ä¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤¬Ä¾·â¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¿È¤òºï¤ëÆüËÜ´ë¶È¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌ´ØÅì¤Î¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡£¼«Æ°¼Ö¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¤ä¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÉôÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤â¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤¬¡£
¥¿¥Ä¥ß¡¡ÉúÅçÍø¹Ô ¼ÒÄ¹
¡ÖºòÇ¯¤Û¤ÉÇä¤ê¾å¤²¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤«Èó¾ï¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡¢Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
º£Ç¯4·î¤«¤é¤Ä¤Å¤¯¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¼õÃí¤Ï1³ä¶á¤¯¸º¾¯¡£º£¸å¡¢ÆüÊÆ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿15¡ó¤Ë´ØÀÇ¤¬°ú¤²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ·Ð±Ä´Ä¶¤Ï¸·¤·¤¤¤ÈÏ³¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¼ÒÄ¹¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ä
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö»ä¤Ï¡Ø´ØÀÇ¤Ï¼½ñ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤À¡Ù¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÈÄ«ÎáÊë²þ¡É¤Î¸ÀÆ°¤ÇÀ¤³¦·ÐºÑ¤ò¿¶¤ê²ó¤¹¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÆ°¸þ¤Ç¤¹¡£
¥¿¥Ä¥ß¡¡ÉúÅçÍø¹Ô ¼ÒÄ¹
¡ÖÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬Ì¤¤À¤Ë¹â¤¤¡£¿·¤¿¤ÊÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤Ë¤â¡¢¹ñÆâ¤ÇÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤«¡¢³¤³°¤Î¹©¾ì¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤¬ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë°Å¤¤±Æ¤òÍî¤È¤¹¤Ê¤«¡¢¤¤ç¤¦È¯É½¤µ¤ì¤¿GDP¡á¹ñÆâÁíÀ¸»º¤Ï¡È´ñÌ¯¤Ê¡É·ë²Ì¤Ë¡£´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤¬Ä¾·â¤·¤¿´ü´Ö¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¥×¥é¥¹À®Ä¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥ï¥±¤¬¡Ä
ÃÝ²¬·ú²ð µ¼Ô¡Ê·ÐºÑ´±Ä£¤Ê¤É¤ò¼èºà¡Ë
¡Öº£²ó¡¢GDP¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡È¼«Æ°¼Ö¤ÎÍ¢½Ð¡É¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢´ØÀÇ¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï²¿¤È¤«ÈÎÇä¤òÍî¤Á¹þ¤Þ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡¢2³ä¤â¤Î¡ÈÃÍ°ú¤¡É¤ò¼Â»Ü¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢´ØÀÇ¤ò¡È¼«Ê¢¤ÇÉéÃ´¡É¤·¤Æ¡¢Í¢½ÐÂæ¿ô¤ò»à¼é¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥×¥é¥¹À®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿·Á¤Ç¤¹¡×
¤¿¤À¡¢GDP¤Ï¥×¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î·è»»¤Ï¸®ÊÂ¤ß¸·¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢´ØÀÇÎ¨¤¬15¡ó¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢º£¸å¡¢ÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈÎÇäÂæ¿ô¤¬¸º¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Âè°ìÀ¸Ì¿·ÐºÑ¸¦µæ½ê ¥·¥Ë¥¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¡¿·²ÈµÁµ®»á
¡Ö¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÂç¤¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦É÷¤Ë³Ð¸ç¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×
¤µ¤é¤ËÉÔ°Â»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¾ÃÈñ¥Þ¥¤¥ó¥É¤Î¼å¤µ¤Ç¤¹¡£
Âè°ìÀ¸Ì¿·ÐºÑ¸¦µæ½ê ¥·¥Ë¥¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¡¿·²ÈµÁµ®»á
¡Ö¹â¤¤ÄÂ¾å¤²¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤âÊª²Á¹â¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£·ë²ÌÅª¤Ë¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢À¸³è¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤ò»ý¤Æ¤ë²È·×¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡×
º£¸å¡¢ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤äÄ¹°ú¤¯Êª²Á¹â¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÀè¹Ô¤¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£