¡ÚÂ®Êó¡Û¡É³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¡ÉÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹ ¡Ø19.2ÉÃ¡ÙÏ¿²»¥Çー¥¿ ½µÌÀ¤±¤Ë¤â¸ø³«¤«È½ÃÇ¡Ê°ËÅì»Ô¡Ë
°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤Ï¥Á¥é¸«¤»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢19.2ÉÃ¸«¤»¤¿¤È¼çÄ¥¤¹¤ëµÄÄ¹¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Î²»À¼¥Çー¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½µÌÀ¤±¤Ë¤â¸ø³«¤¹¤ë¤«È½ÃÇ¤¹¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°ËÅì»Ô¡¡ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡Ë
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÊý¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥é¸«¤»¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤³¤¦ÊÄ¤¸¤¿¤ê³«¤¤¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¤¢¤È¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¸«¤»¤¹¤ë»þ´Ö¤ÎÊý¤Ï»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£¡¢ÆâÍÆ¾ÚÌÀÅù¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈË¡Åª¤Ë¤â¼êÂ³¤¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë±è¤¤¤Þ¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸ø³«¤¹¤ë½àÈ÷¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È½µËö¤Ë¤½¤ì¤ÏÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤´ÁêÃÌ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
