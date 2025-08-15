ÂáÊá¤Î2¿Í¤¬°ä´þÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¡¡½÷¡ÖÈï³²¼Ô¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡´ôÉì¸©ËÜÁã»Ô¤ÎÀî´ß¤Ë53ºÐ½÷À¤Î°äÂÎ¤¬°ä´þ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Î©²Ö¹ÀÆóÍÆµ¿¼Ô¡Ê54¡Ë¤ÈÆâ±ï´Ø·¸¤Î¿À¸¶Èþ´õÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤¬»àÂÎ°ä´þÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬15Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¿À¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö½÷À¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤È½÷À¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ôÉìÃæ½ðÁÜººËÜÉô¤Ï¡¢3¿Í¤Î´Ø·¸¤ä»ö·ïÁ°¸å¤Î¹ÔÆ°¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¡£
¡¡ÁÜººËÜÉô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï°¦ÃÎ¸©¤Î¥Ñ¡¼¥È½¾¶È°÷Î©Ìî·Ã»Ò¤µ¤ó¡£Î¾ÍÆµ¿¼Ô¤Ï7Æü¤Ë¶¦ËÅ¤·¤Æ¡¢ËÜÁã»Ô¤ÎÀî´ß¤ËÎ©Ìî¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡£