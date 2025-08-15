ロッテの懐かしチューインガム「イブ」「ドナ」38年ぶり再登場♡

1970～80年代に愛されたロッテの香水ガム「イブ」と「ドナ」が、2025年8月19日(火)に全国で復刻発売されます。「イブ」は昨年の復刻で出荷実績が計画比220％※を記録し、今年もファン待望の再登場。「ドナ」は38年ぶりの復刻で、ローズとジャスミンの華やかな香りが楽しめます。懐かしさと新しさをまとったガムが、世代を超えて心をつなぎます。

懐かしの香りを再現した「イブ」



1972年から1995年頃まで販売され、香水ガムとして親しまれた「イブ」。キンモクセイをベースにローズ、ジャスミンを加えた香りが特徴で、昨年の復刻では全国のファンを魅了しました。

パッケージは金色の縦型デザインで、側面にはレトロかわいい花のイラスト付き（全3種類）。レッテルは全9種類で、1パック9枚入り、価格はオープン（想定小売価格151円前後・税込）。

38年ぶりの復刻！華やかな「ドナ」



1983年から1987年頃まで販売されていた「ドナ」がついに復刻。ローズをベースにジャスミンを加えた華やかな香りと、メントールの爽やかな清涼感が広がります。

ピンクを基調にした縦型デザインに、バラのイラストをあしらったパッケージ（全3種類）が可愛らしさを演出。

全9種類のレッテルが揃い、1パック9枚入り、価格はオープン（想定小売価格151円前後・税込）です。

香りがつなぐ、思い出と会話



ロッテは今回の復刻に「香りがきっかけで世代を超えた会話が生まれる瞬間を届けたい」という思いを込めています。昭和・平成を知る世代にとっては懐かしく、令和世代には新鮮な体験となるこの2つのガム。

家族や友人と一緒に楽しめば、きっと会話が弾むはずです♡

世代を越えて楽しむ香水ガムの魅力

「イブ」と「ドナ」は、ただのチューインガムではなく、香りを通じて思い出を共有できる存在。懐かしさに心をくすぐられ、新鮮な驚きとともに楽しめる2つの香水ガムは、世代を越えて愛される特別なアイテムです。

発売は2025年8月19日(火)、全国で展開予定。あなたもぜひ、この香りで大切な人と新しい会話を始めてみませんか♪