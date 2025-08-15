二宮和也とAdoが表紙を飾るフリーペーパー『月刊ローチケ／月刊HMV&BOOKS』2025.8.15号が8月15日(金)より全国のローソンやHMVなどの店頭にて順次配布される。

【画像】二宮和也とAdoが表紙のフリーペーパー

『月刊ローチケ／月刊HMV&BOOKS』は、一冊で演劇・ライブやイベント情報から音楽、映画、本に関する情報のほか、限定グッズやインタビューなどの特集記事まで、エンタテイメント情報を360°チェックすることができるフリーペーパーとなっている。

『月刊ローチケ』の表紙は、「うっせぇわ」で衝撃的なデビューを飾って以来、前人未到の快挙を成し遂げ続け、現在、5周年アニバーサリーイヤー真っ只中の歌い手「Ado」。そして『月刊HMV&BOOKS』の表紙には、社会現象にもなった無限ループゲーム「８番出口」を、監督・川村元気、主演・二宮和也によって実写映画化し8月29日(金)より公開される映画『８番出口』が登場した。

そのほか、結成5周年を迎えたチョーキューメイ、“黒子首”から“hockrockb”へ改名しツアーを控えているhockrockb。ソロデビュー15周年の椎名慶治や、佐々木蔵之介、滝澤諒＆池岡亮介などのインタビューが掲載されている。

■『月刊ローチケ／月刊HMV&BOOKS』全国のローソン、ミニストップ、HMV等で毎月15日より順次無料配布。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）