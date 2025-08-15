Î¥º§¤«¤é12Ç¯¡Ä48ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¡ÖÃËÁ°¡×Â©»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤¹¤ä¤ó♡¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ê¡¼¡×È¿¶Á¤ÎÀ¼
¡Ö¤Þ¤¡¡¢Î©ÇÉ¤Ë¡×15ºÐÂ©»Ò¤ÈÀÑÃ°¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ¼ÓÍýÆà(48)¤¬Î¹Àè¤Ç»£±Æ¤·¤¿Â©»Ò¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂç¹¥¤¤ÊËÌ³¤Æ»¤ÎÀÑÃ°¤Ø¡ª¡ªº£Ç¯¤âÀÑÃ°¥Ö¥ë¡¼¤Ï²æ¡¹¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾å¶ÚÆùÄË¤ÇÌµÍý‼︎¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Û¤ÉÍ·¤ó¤À¡£¥ê¥ª¥È¤¬1ÈÖ¹¥¤¤ÊÍ·¤Ó¾ì½ê¡¢ÀÑÃ°¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Â©»Ò¤Î¥ê¥ª¥È¤¯¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¡¡¢Î©ÇÉ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¡×¡Ö¥ê¥ª¥È¤¯¤ó¤á¤Ã¤Á¤ãÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¤¦¤Á¤Ï¥×¥ÁÈ¿¹³´üÃæ¡£Á¢¤Þ¤·¤¤¤Ê¡¼¡×¡Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤¹¤ä¤ó♡¡×¡ÖÃËÁ°¤Ë¸«¤¨¤ë¡£ÇØ¤¬¹â¤¤¤Í¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡Ö´é¤ò±£¤¹É¬Í×¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¤Í¡ª¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡¢¡ÖÈà¤Ë¤ÏÈà¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÊÌ¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡¢Èà¤ÎÎÉ¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡×¤ÈÂ©»Ò¤òÎ¸¤ë¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï2008Ç¯¤Ë¥ì¥²¥¨¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤¢¤ëTELA-C(INFINITY16)¤È·ëº§¡£10Ç¯¤Ë¥ê¥ª¥È¤µ¤ó¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢13Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£