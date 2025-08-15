»¶¤é¤«¤Ã¤¿Éô²°¤Ëµ¢¤ë¤Î¤¬¶ì¤·¤¤¡£Ë»¤·¤µ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¼«Ê¬¤Ë¼«¸Ê·ù°¡¿²ÈÀ¯ÉØ¤Î¥¯¥Þ¤µ¤ó¡Ê3¡Ë
¡Ö»ä¤Ê¤é¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡Ä»Å»ö¤ÈÊÙ¶¯¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ²È¤ÎÃæ¤Ï¹Ó¤ìÊüÂê¡¿²ÈÀ¯ÉØ¤Î¥¯¥Þ¤µ¤ó¡Ê1¡Ë
²ñ·×»öÌ³½ê¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë»ñ³Ê»î¸³¤ÎÊÙ¶¯¤¹¤ë27ºÐ¤Î¿¹ ½ïÅÍ¡Ê¤ª¤È¡Ë¡£µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð²È¤ÎÃæ¤Ï¾²¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÊª¤¬¤¢¤Õ¤ìÊÖ¤ê¡¢¿´¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢±ØÁ°¤Ç¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¥·¥í¥¯¥Þ¤Î¥¯¥Þ¤µ¤ó¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¡ÖµÊÃã¥Ý¡¼¥é¡¼¡×¤Ø¡£¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ý¡¼¥é¡¼¤¬Áë¸ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¯¥Þ¤µ¤ó¤¬Êë¤é¤·¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë²È»öÂå¹Ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¯¡Ä!?
¢¨ËÜµ»ö¤ÏµÂ»ÒÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø²ÈÀ¯ÉØ¤Î¥¯¥Þ¤µ¤ó¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡áµÂ»Ò¡¿¡Ø²ÈÀ¯ÉØ¤Î¥¯¥Þ¤µ¤ó¡Ù