¡ÖÁÜºº¤Ë¤è¤êÈ½ÌÀ¤·¤¿»ö¾ð¤ò¹ÍÎ¸¡×¹âÈ«Ä®¤Î¿¹ÎÓ¤ËÊü²Ð¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿½÷À¡Ê76¡Ë¤òÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ë¡Ê»³·Á¡Ë¡¡
º£Ç¯£µ·î¡¢»³·Á¸©¹âÈ«Ä®¤Î¿¹ÎÓ¤ËÊü²Ð¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿£·£¶ºÐ¤Î½÷À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³·ÁÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤¬¡¢¤¤Î¤¦ÉÕ¤±¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢º£Ç¯£µ·î¡¢£·£¶ºÐ¤Î½÷À¤¬¼«Âð¶á¤¯¤Î¹âÈ«Ä®°Âµ×ÄÅ¤Î»³ÎÓ¤Ç²¼Áð¤Ë²Ð¤òÊü¤Á¡¢»³ÎÓ¤ª¤è¤½£±£°£°Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤ò¾Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»³·ÁÃÏ¸¡¤Ï¡¢½÷À¤ÎÅö»þ¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤ä·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤ÎÍÌµ¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢£µ·î£²£²Æü¤«¤éº£·î£·Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö´ÕÄêÎ±ÃÖ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢½÷À¤òÉÔµ¯ÁÊ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³·ÁÃÏ¸¡¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀº¿À´ÕÄê¤ò´Þ¤á¡¢ÁÜºº¤Ë¤è¤êÈ½ÌÀ¤·¤¿»ö¾ð¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£