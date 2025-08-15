THE ALFEE、新曲で男性アーティスト歴代1位の快挙達成 スペシャルトークイベント＆映画館ライブビューイングも決定
THE ALFEEの最新シングル「HEART OF RAINBOW」（7月30日発売）が、8月6日発表のオリコン週間シングルランキングで初登場3位を記録し、59作連続でシングルトップ10入りを達成した。これにより、男性アーティスト歴代記録で嵐を抜き、単独1位となった。
【写真】すごすぎる…！THE ALFEE・高見沢俊彦がお披露目した“ゴジラ-1.0ギター”
この発売を記念し、9月7日に都内某所でスペシャルトークイベントを開催。対象CD購入者から抽選で1000名を招待し、メンバーが作品への思いや制作の裏側を語る。さらに、全国のファンが参加できるよう、メンバー発案で全国7都市の映画館にて同イベントを生中継するライブビューイングも決定した。映画館での同時上映はグループ初の試みで、会場に行けないファンにもリアルタイムで楽しめる機会となる。
上映会は北海道、東京（板橋、むさし村山）、愛知、大阪（茨木、四條畷）、福岡の7会場で実施。チケットは1次先行受付が開始されており、2次先行、直前販売も予定されている。詳細はローソンチケット特設ページで確認できる。
