「ほぼ日手帳×たまごっち」初コラボ！歴代キャラや「てちょ（う）っち」も 手帳や文具が9月に発売
手帳ブランドのロングセラー商品「ほぼ日手帳」の2026年版に、「たまごっち」と初めてコラボレーションしたアイテムが登場。手帳や手帳カバー、文具など合計17種類が、9月1日（日）に発売される。
2026年に30周年を迎える「たまごっち」と、 2026年版で25年目を迎える「ほぼ日手帳」が初コラボした今回のアイテムには、ほぼ日手帳で新発見された「てちょ（う）っち」もデザインされている。
手帳カバー「手帳で発見!!たまごっち」は、全面に歴代のたまごっちがドット絵で描かれたオリジナルサイズ（A6）とカズンサイズ（A5）がお目見えする。
週間手帳weeks「みんなのたまごっち」は、ネクタイ生地の織りで、初代「たまごっち」と「新種発見!!たまごっち」のキャラクターがデザインされている。手帳には、おまけのクリアシールがついてくる。
合わせて使える、文具や雑貨も全14種類発売する。下敷きは、オリジナルサイズ用「うちゅーをひとっとび！ 」とカズンサイズ用「たまごっちランド」、weeksサイズ用「たまごっち90's」が登場。フレークシール（3箱セット）や、ふせん、文具を収納できるstappoもラインアップする。
手帳をデコレーションできるデコラッシュや、手帳を傷や汚れから守るカバー・オン・カバーは、オリジナルサイズ用「GROWTH CHART!」、カズンサイズ用「カラフルたまごっち」、クリアカバーweeksサイズ用「気ままにたまごっち」が取りそろえられる。
「たまごっち」のコラボレーションアイテムを含む「ほぼ日手帳2026」は、9月1日（月）の午前11時から、ほぼ日オンラインストアや直営店「TOBICHI（東京/京都）」、全国のロフト、Amazon、楽天などで発売。時刻や取扱商品は店舗によって異なる。
(C)BANDAI