手帳ブランドのロングセラー商品「ほぼ日手帳」の2026年版に、「たまごっち」と初めてコラボレーションしたアイテムが登場。手帳や手帳カバー、文具など合計17種類が、9月1日（日）に発売される。

2026年に30周年を迎える「たまごっち」と、 2026年版で25年目を迎える「ほぼ日手帳」が初コラボした今回のアイテムには、ほぼ日手帳で新発見された「てちょ（う）っち」もデザインされている。

手帳カバー「手帳で発見!!たまごっち」は、全面に歴代のたまごっちがドット絵で描かれたオリジナルサイズ（A6）とカズンサイズ（A5）がお目見えする。

手帳カバー「手帳で発見!!たまごっち」：オリジナルサイズ（A6）・カズンサイズ（A5） (C)BANDAI

週間手帳weeks「みんなのたまごっち」は、ネクタイ生地の織りで、初代「たまごっち」と「新種発見!!たまごっち」のキャラクターがデザインされている。手帳には、おまけのクリアシールがついてくる。

週間手帳weeks「みんなのたまごっち」 (C)BANDAI

おまけのシール (C)BANDAI

合わせて使える、文具や雑貨も全14種類発売する。下敷きは、オリジナルサイズ用「うちゅーをひとっとび！ 」とカズンサイズ用「たまごっちランド」、weeksサイズ用「たまごっち90's」が登場。フレークシール（3箱セット）や、ふせん、文具を収納できるstappoもラインアップする。

たまごっちがデザインされた文具や雑貨が全14種類登場 (C)BANDAI

ほぼ日の下敷き オリジナルサイズ用「うちゅーをひとっとび！ 」・カズンサイズ用「たまごっちランド」・weeksサイズ用「たまごっち90's」 (C)BANDAI

フレークシール（3箱セット） (C)BANDAI

手帳をデコレーションできるデコラッシュや、手帳を傷や汚れから守るカバー・オン・カバーは、オリジナルサイズ用「GROWTH CHART!」、カズンサイズ用「カラフルたまごっち」、クリアカバーweeksサイズ用「気ままにたまごっち」が取りそろえられる。

デコラッシュ (C)BANDAI

ほぼ日のクリアファイル オリジナルサイズ用（3枚セット）(C)BANDAI

カバー・オン・カバー カズンサイズ用「カラフルたまごっち」 (C)BANDAI

クリアカバーweeksサイズ用「気ままにたまごっち」 (C)BANDAI

「たまごっち」のコラボレーションアイテムを含む「ほぼ日手帳2026」は、9月1日（月）の午前11時から、ほぼ日オンラインストアや直営店「TOBICHI（東京/京都）」、全国のロフト、Amazon、楽天などで発売。時刻や取扱商品は店舗によって異なる。



(C)BANDAI