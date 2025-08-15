ÉðÂº¤È¤Î·ëº§¤ÇÏÃÂê¤ÎÀî¸ý°ª¡¡»äÉþ¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î»Ò¶¡Éþ¡ª¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤¡ÖÃå¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤¢¤ª¤¤¤Á¤ã¤ó¤¹¤´¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÀî¸ý°ª¡Ê26¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»äÉþ¤È¤·¤Æ»Ò¶¡Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡Àî¸ý¤Ï¡Ö¤³¤ÎÉþzara kids¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤È¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î»Ò¶¡Éþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖÃå¤³¤Ê¤»¤ë¤¢¤ª¤¤¤Á¤ã¤ó¤¹¤´¤¤¡ª¾Ð¾Ð¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥Ñ¥óÍú¤¤¤Æ¤ë°ª¤Á¤ã¤ó¤¬²Ä°¦¤¤¤·¹¥¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Àî¸ý¤ÏÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î26ºÐ¡£20Ç¯¤ËÃÏ¸µ¤«¤é¾åµþ¤·¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¹¬¤»¡ª¥Ü¥ó¥Ó¡¼¥¬¡¼¥ë¡×¤Ë¡Ö¾åµþ¥¬¡¼¥ë¡×¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·ÏÃÂê¤Ë¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢21Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖK-1¹Ã»Ò±à2021&K-1¥«¥ì¥Ã¥¸2021±þ±ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤òÌ³¤á¤¿¡£7·î29Æü¤Ë¤Ï¡¡K¡½1¸µ3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Î³ÊÆ®²È¡¦ÉðÂº¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£