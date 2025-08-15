◇プロ・アマ交流試合 明大1―0巨人三軍（2025年8月15日 ジャイアンツ球場）

今月上旬の長野キャンプが終わり、明大のレギュラー組がオープン戦に実戦復帰した。巨人三軍との試合は日米大学野球の学生日本代表に選出された榊原七斗（3年＝報徳学園）がさっそく結果を出した。

3番スタメンで出場すると初回に中前打を記録。両軍無得点で迎えた6回には1死から、先発のルーキー堀江正太郎（文星芸大付―育成2位）から右翼へ決勝のソロアーチ。8回も左前に3安打目をマークした。日米野球では2番で5試合にフル出場。第2戦では3ランを放つなど全試合で安打を放ち打率・333をマークして存在感を示した。

「ホームランはストレートに刺されない（負けない）ように打ったらいい角度で上がってくれて。あと2本は近めのボールを無理に引っ張らずに打てました」と広角打法を説明した。日米では「力を抜いて打つことを学んだ。力が入りすぎていたので、自分なりに消化して臨んでいます。ホームランは8割くらいの力で振れました」と話した。秋はクリーンアップの一角も予想される榊原。順調に成長している。

投げてはエース毛利海大（4年＝福大大濠）が4回を3安打零封。三浦心空（3年＝東邦）大室亮満（2年＝高松商）のリレーで零封した。「感じよく投げられました。リーグ戦に向けて上げていきます」とドラフト候補の毛利は明るい表情を見せていた。