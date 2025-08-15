¹Ã»Ò±à¤Çº£Ç¯¤âÌÛ¤È¤¦¡¡ÀïË×¼Ô°ÖÎî¡¢Ê¿ÏÂµ§¤ë
¡¡Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤Î¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤È¤Ê¤ë15Æü¡¢ÌÛ¤È¤¦¤¬¤µ¤µ¤²¤é¤ì¤¿¡£Àµ¸á¤Ë¹ç¤ï¤»Âè2»î¹ç³«»ÏÁ°¤ËÁª¼ê¤ä¿³È½°Ñ°÷¤¬À°Îó¡£¥µ¥¤¥ì¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤ÆÀïË×¼Ô¤ò°ÖÎî¤·±Ê±ó¤ÎÊ¿ÏÂ¤òµ§Ç°¤·¤¿¡£½ªÀï¤ÎÆü¤ÎÌÛ¤È¤¦¤Ï¡¢1963Ç¯¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤¬Âè107²óÂç²ñ¡£Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç41Ç¯¤«¤é5Ç¯¤ÏÀïÁè¤ÇÃæÃÇ¤µ¤ì¡¢½ªÀï¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯¸å¤Î46Ç¯8·î15Æü¤ËÀ¾µÜ»Ô¤ÎÀ¾µÜµå¾ì¤Ç³«Ëë¤·¤ÆÉü³è¤·¤¿¡£
¡¡ÌÛ¤È¤¦¤Î¸å¤Ë¤ÏÄ¹Ç¯¤Î»ØÆ³¤Î¹×¸¥¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¡Ö°éÀ®¸ùÏ«¾Þ¡×¤ÎÉ½¾´¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£