8·î13Æü¡¢¼«¿È¤Î¡È³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¡É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢ÀÅ²¬¡¦°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤ÎÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ë½ÐÆ¬¤·¤¿ÅÄµ×ÊÝâÃµª»ÔÄ¹¡Ê55¡Ë¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï²¿°ì¤Ä¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Þ¤ÀÁûÆ°¤Î½ª¤ï¤ê¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
¡Ö»Ô¤Î¹Êó»ï¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ØÅìÍÎÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¡Ù¤È¤¤¤¦ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î·ÐÎò¤¬¡Èµõµ¶¡É¤À¤È¤¹¤ë¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤¬¡¢º£Ç¯6·î½é¤á¤Ë»ÔµÄ²ñ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬6·î28Æü¤ËÅìÍÎÂç³Ø¤Ë½Ð¸þ¤¡¢Âç³ØÂ¦¤Ë³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¡Ø½üÀÒ¡Ù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤À¤È¤¤¤¤¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤â½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò¸ø¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ÁûÆ°¤Ë·èÃå¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Ç·º»ö¹ðÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈÁÊÄÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤·¤Æ´è¤Ê¤ËÄó½Ð¤òµñ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¡£º£²ó¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸ÍýÍ³¤ÇÄó½Ð¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ç¤Ï¡Ø¡ÊÅìÍÎÂç¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡ËÂ´¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½üÀÒ¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¡Ù¤È½¾Íè¤Î¼çÄ¥¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÁûÆ°¤Î²ò·è¤Ë¿ÊÅ¸¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
Ï¢Æü·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡ÈÅÄµ×ÊÝ·à¾ì¡É¤ËÂ¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤¬¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¡¢»ÔÌò½ê¤Ë¤Ï¤¤¤¿¤º¤éÅÅÏÃ¤â»¦Åþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ÔÀ¯¤Ïº®Íð¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÅÄµ×ÊÝ»áËÜ¿Í¤Ï¡ÈÅ°Äì¹³Àï¡É¤Î¹½¤¨¤Ç¡¢14Æü¡¢»ÔµÄ²ñ¤ÎÃæÅç¹°Æ»µÄÄ¹¤Î¸µ¤òË¬¤ì¡¢µÄ²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³µÄÊ¸¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¤Î¤À¡£
ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡¢ÃæÅç»á¤òÁ°¤Ë¡¢¡ÖºòÆü¤Î¡ÊÉ´¾ò¡Ë°Ñ°÷²ñ¤ÎÃæ¤ÎÈ¯¸À¤Ç¡¢ÅìÍÎÂç³Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ìÊýÅª¤Ë»öÌ³¤Ë¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È·è¤á¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡È°¤ÎÁÈ¿¥¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤È¯¸À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é»ä¤ÏÂç³Ø¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤ò¶Ä¤¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤ò¾È²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌðÀè¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Î©¾ì¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤â¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÊÑº¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅÜ¤ê¸ýÄ´¤Ç¡¢¤³¤¦Í×µá¤·¤¿¡£
¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¡¢Âç³Ø¤ÎÂ¦¤Ë¤â¼Õºá¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤ª´ê¤¤¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Æ±ÆüÍ¼¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¾å¤Ç¤â¡¢Äó½Ð¤·¤¿°Ê²¼¤Î¹³µÄÊ¸¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô¤³¤ì¤ÏÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº¸¢¸Â¤ÎÈÏáÆ¤ò°ïÃ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´¹ñÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬¤³¤ì¤ò¸«¤¿¤³¤È¤ò´Õ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤â¤Ã¤Æ°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤¬Âç³Ø¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¤È¤Æ¤â´Ç²á¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âç³Ø¤Ø¤ÎÀµ¼°¤ÊÊ¸½ñ¤Ë¤è¤ë¼Õºá¤Î¿½¤·Æþ¤ì¡¢µÚ¤Ó¡¢¤½¤Î¼ÕºáÊ¸¤ò°ËÅì»ÔµÄ²ñ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸Åù¤ØµºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÅìÍÎÂç³Ø¤ÎÌ¾ÍÀ²óÉü¤Ë¿ÔÎÏ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤Þ¤¹¡Õ
ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬ÌäÂê»ë¤¹¤ë¡Ö¡È°¤ÎÁÈ¿¥¡É¤È¤¤¤¦È¯¸À¡×¤Ï¡¢13Æü¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢°Ñ°÷¤Î»ÍµÜÏÂÉ§µÄ°÷¤¬¡¢¡Ö¡ÊÅÄµ×ÊÝ»á¤¬¡Ë¤Ê¤¼ÅìÍÎÂç³Ø¤ÎÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¾ìÌÌ¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤Ï¤äÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ËÅì»ÔÌ±Á´°÷¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÅìÍÎÂç³Ø¤Î¤»¤¤¤Ç¤Í¡£¤À¤«¤éÅìÍÎÂç³Ø¤Ï¡È°¤ÎÁÈ¿¥¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤°¤é¤¤¡£¤À¤Ã¤ÆÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ËÀµÅöÀ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£ÀµÅöÀ¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÌÜ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢»ÔÌ±¤«¤é¤Î¿®Íê²óÉü¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢»ÔÄ¹¼«¿È¤ÎÀµÅöÀ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÅìÍÎÂç³Ø¤ËÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢»ÔÄ¹¤ÎµÁÌ³¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»ä¤Ï¹Í¤¨¤ë¡×
¡ÈÊì¹»¡É¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤È¯¸À¤ËÊ¢¤ò¿ø¤¨·ó¤Í¤¿ÅÄµ×ÊÝ»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£X¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê»ØÅ¦¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÂ¾¿Í¤ÎÈ¯¸À¤Ï¶ù¤ò¤Ä¤Ä¤¯¤Î¤Ë¼«¿È¤ÎÌäÂê¤Ï¤Î¤é¤ê¤¯¤é¤ê¤ÈÈò¤±¤ëËÜÅö¤Ë¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô¤³¤Î¿Í¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤ÎÏÃ¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤Í¡£ÀÚ¤ê¼è¤ê¤Ç¾¡¼ê¤Ë²ò¼á¤·¤Æ¤ë¡Õ
¡ÔÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢°õ¾ÝÁàºî¡¢ÏÀÅÀ¤º¤é¤·¡£¼Õ¤ë¤ÈÂ©¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤À¤¤¤¿¤¤Æ±¤¸¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¤Ê¡¢¤È¡Õ
¡Ôº£ÅÙ¤ÏÅìÍÎÂç³Ø¤Ë¼Õºá¤·¤í¤À¤È¤µ¡ª¸µ¶§¤Ï¤¢¤ó¤¿¡ª°Ñ°÷¤ÎÈ¯¸À¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤ÎÕûÍý¶þ¡Õ
¡ÔÍÈ¤²Â¼è¤ê¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÖÅÄµ×ÊÝ¤Î¸À¤¤Ê¬¤¬Àµ¤·¤¤¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡×¤È¤¤¤¦Á°ÃÖ¤¤òÌµ»ë¤·¤¿°¼Á¤ÊÀÚ¤ê¼è¤ê¡Õ
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡È°¤ÎÁÈ¿¥¡É¤È¤¤¤¦É½¸½¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢ÅìÍÎÂç³Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÅþÄìÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¼ÂºÝ¡¢»ÍµÜ»á¤ÏÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç°Ñ°÷Ä¹¤«¤éÈ¯¸À¤ÎÅ±²ó¤òµá¤á¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢»ÍµÜ»á¤Ï¡È°¤ÎÁÈ¿¥¡ÉÈ¯¸À¤ÎÁ°ÃÊ¤Ç¡ØÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ËÀµÅöÀ¤¬¤¢¤ë¡¢°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢Ã¯¤¬°¤¤¤Î¤«¡£ÅìÍÎÂç³Ø¤¬°¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯¸À¤Î¸å¤Ç¤â¡ØÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ËÀµÅöÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡Ù¤È¤¤¤¦²¾Äê¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢ÅìÍÎÂç³Ø¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬Â´¶È¾Ú½ñ¤ò¸«¤»¤º¡¢¡ÈÂ´¶È¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡É¤È¤¤¤¦½¾Íè¤Î¸«²ò¤òÊø¤µ¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢ÀÕÇ¤¤Î½êºß¤¬ÅìÍÎÂç³Ø¤Ë¤¢¤ë¤È°ìÃ¶¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ï¤äµÄÏÀ¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤ÎÊ¸Ì®¤â²ð¤µ¤º¤Ë¡¢È¯¸À¤òÀÚ¤êÈ´¤¤¤Æ¹³µÄ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
º®ÌÂ¶Ë¤á¤ë¡ÈÅÄµ×ÊÝ·à¾ì¡É¤¬ÊÄËë¤¹¤ëÆü¤Ï¡½¡½¡£