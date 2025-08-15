µð¿Í¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¸Í¶¿¤òÇ®·ì»ØÆ³¡¡Åê¤²¤ëÆ°ºî¤ò¸«¤»¤¿É½¾ð¤Ë¸·¤·¤µÉº¤¦¡¡±¦ÏÓ¤Ï¿¿²£¤Ç½õ¸À¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë
¡¡¡Öµð¿Í¡Ýºå¿À¡×¡Ê£±£µÆü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤¬»î¹çÁ°Îý½¬Ãæ¡¢³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¤½¤Ð¤Ç¸Í¶¿¤òÇ®·ì»ØÆ³¤·¤¿¡£¹õ¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤È¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¥°¥é¥Ö¤ò¤Ï¤á¡¢±¦ÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¸Í¶¿¤Ë½õ¸À¤òÁ÷¤ëÉ½¾ð¤Ï¿¿·õ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¸·¤·¤µ¤âÉº¤¦¡£¿¿²£¤Ç»Ø´ø´±¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë±¦ÏÓ¤â¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Î´é¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸Í¶¿¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç£³¾¡£·ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£µ£°¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢£±£±Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¤Ï£µ²ó£²¼ºÅÀ¤Ê¤¬¤éÇÔÀïÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£