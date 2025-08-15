¡Ö¤Í¤§¡¢¤À¤«¤é¤µ¡Ä¡×¤ª¶â¤Ëº¤¤Ã¤¿µÁ»Ð¤ÎºÆÍè¤ÇÂç¥Ô¥ó¥Á!?¡Ú¤¼¤ó¤Ö»ä¤Î¤»¤¤¡© Vol.36¡Û
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¥Ä¥à¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤à¼ç¿Í¸ø°ì²È¡£ËèÇ¯¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ë¤ÏµÁ»Ð²ÈÂ²¤¬Çñ¤Þ¤ê¤ËÍè¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÀÆü¤Ï¤½¤Î½ÉÇñÆü¡£¤È¤³¤í¤¬É×¤Ï¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÅÁ¤¨Êý¤¬°¤¤¡×¤ÈÀÕÇ¤Å¾²Ç¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
ÍâÆü¡¢ÅþÃå¤¹¤ë¤Ê¤ê²£ÊÁ¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤ê¡¢ÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿½ÉÇñÂå¤âÊ§¤ï¤Ê¤¤µÁ»Ð¡£¼Â¤Ï¡¢Í§¿Í¤«¤é¡Ö¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î½»Ì±¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ß¤ËÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÍ§¿Í¤òÇñ¤á¤Æ°ìÌÙ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¡¢¤ï¤¶¤È·ù¤¬¤é¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤Î¥±¥¬ÁûÆ°¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾¯¤·¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÎµÁ»Ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ÐÈ¯Æü¤Ë¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤âÍè¤Æ¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤È¿Þ¡¹¤·¤¯¤ª¤Í¤À¤ê¡£¤¹¤ë¤ÈÉ×¤¬¡¢½ÉÇñÈñ¤ÇÌÙ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ´ª°ã¤¤¤À¤È¥Ö¥Á¥®¥ì¡£¡ÖÍèÇ¯¤«¤é¤ÏÇñ¤á¤Ê¤¤¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤¹¤¬¡¢1Ç¯¸å¡¢ÆÍÁ³µÁ»Ð¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£
¤Þ¤µ¤«¡¢¡Öº£¤«¤éÇñ¤á¤Æ¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÖÅÙ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢·ù¤ÊÍ½´¶¤·¤«¤·¤Þ¤»¤ó¡Ä¡£
¤µ¤Æ¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤²¤Ë¸ý¤ò³«¤¤¤¿µÁ»Ð¤Ï¡Ä!?
(¥Ä¥à¥Þ¥Þ)