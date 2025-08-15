「これは助かる…！」夏の暑さ対策に役立つ“ひんやりペットグッズ”おすすめ10選【犬・猫兼用あり】
暑さが厳しくなる夏は、ペットの熱中症対策も欠かせない。冷感マットやクールベスト、携帯用の給水ボトルなど、“ひんやり”をキープする便利グッズがあれば、散歩もお留守番も快適に。この記事では、犬や猫に使える夏向けの冷感グッズを厳選して紹介する。
【画像】愛犬・愛猫を熱中症から守る！夏に使いたいペットの“ひんやりアイテム”10選
■室内・お留守番に便利な冷感マット＆クッション
●Angelpet ペットひんやりマット（ジェルタイプ・スノーフレーク柄）
ジェルタイプのクールマットは、エアコンの効いた室内でもさらに快適な冷感をプラスしてくれるアイテム。ペットが自分で移動してひんやり面に乗るだけなので、初めてでも使いやすい。サイズ展開があるため、猫や小型犬はもちろん、中型・大型犬まで対応できるのもポイント。
●ペットパラダイス クールピロー（あごのせタイプ・くまちゃん柄）
小型犬向けにぴったりな、ふんわり可愛いあごのせ枕。見た目のキュートさだけでなく、ひんやり素材で実用性もばっちり。お気に入りのベッドやカートに置いて使えば、快適なお昼寝タイムが叶う。持ち運びにも便利なサイズ。
●ペットパラダイス 空調クールマット（ファン付き・2025年モデル）
ファンで風を循環させる、進化系の冷却マット。空気を取り込むことで蒸れにくく、マットの中の熱気を逃がしてくれる。ペットカートに設置しやすいサイズ設計で、通院やお出かけ時の暑さ対策にも活躍。バッテリー式でコードレス使用も可能。
■外出時の体温管理に！クールベスト
●RIOSTUDIO クールベスト 犬用（ミントグリーン）
水で濡らして軽く絞るだけで、気化熱による冷却効果を発揮するクールベスト。通気性のよいメッシュ生地＆反射素材付きで、夏の散歩や屋外レジャーにぴったり。サイズ展開が豊富で、小型犬から大型犬まで対応可能。カラーも豊富で、見た目も爽やか。
■首元を冷やして熱中症対策！クールネック・バンダナ
●Paerduo クールネック 犬用（PCM素材・グレー）
NASA開発のPCM素材を使った28度自然凍結タイプのクールネック。冷凍庫不要で、冷水や日陰でも冷えるため、散歩前に手軽に準備できる。見た目もシンプルで、軽量設計だから首まわりの負担も少ない。サイズや形も工夫されていて、犬猫どちらにも使いやすい仕様。
●PP＆DD クールバンダナ（ブルーサボテン柄）
中に保冷剤を入れられるタイプのバンダナで、しっかり冷やしたい時に便利。サボテン柄の爽やかなデザインで、夏のコーディネートにも映える。速乾性・通気性にも優れており、洗って何度も使えるのでエコ＆実用的。ペットのサイズに合わせて選べる数サイズ展開。
■散歩や移動中の水分補給に！携帯給水ボトル
●ペットウォーターボトル（ブルー／水槽付きタイプ）
水槽付きでそのまま飲ませやすい形状の携帯ボトル。片手で水を出せて、余った水はボトルに戻せる設計になっているため、無駄も少ない。カチッとロックがかかるのでカバンの中でも安心。アウトドアや散歩に手軽に持ち出せるサイズ感も◎。
●Wodondog 携帯用水飲みボトル（白／折りたたみタイプ）
飲み口がパカッと開いて水皿になる折りたたみ型。犬や猫が直接飲める構造で、水の出しすぎを防ぐストッパー付き。軽量で持ち歩きしやすく、シンプルなデザインも人気の理由。夏場のおでかけには1本あると安心。
■冷やして楽しむ！ひんやりおやつ型
●YuCool 魚型シリコン型（3色セット・36個入り）
猫や犬の手作りおやつに使える魚型シリコン型。水やヨーグルト、ペーストを流し込んで冷凍すれば、見た目もかわいいひんやりおやつが完成。シリコン素材でポコっと簡単に取り外せて、洗いやすさも◎。食べきりサイズだから与えすぎも防げる。
■ケージ内を涼しく保つ！USBクリップファン
●ペットパラダイス クリップファン（2025年モデル）
カートやケージに取り付けられる、コンパクトなクリップ式ファン。USB充電式でコードレスでも使えるから、移動中も安心。首振り機能はないが、角度調整ができるので好きな方向に風を送れる。夏の通院や旅行に持っていく人も多いアイテム。
暑さが厳しい季節は、人だけでなくペットにとっても体への負担が大きい。冷感マットやクールネック、携帯給水ボトルなどの便利グッズを活用すれば、散歩中もお留守番中も快適に過ごせるはず。サイズや素材をペットに合わせて選びながら、夏ならではの“ひんやりアイテム”を取り入れて、安全で楽しい毎日をサポートしよう。
