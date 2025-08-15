¡È¿å¤¬¶ì¼ê¡É±üÊ¿Âç·ó¡¢³¤¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì¤ë¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¡¡ÃÝÌîÆâË¡õ¶ÌÌÚ¹¨¤¬Àä»¿¡Öº¬À¤¢¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃÝÌîÆâË¡¢¶ÌÌÚ¹¨¡¢±üÊ¿Âç·ó¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÀãÉ÷ YUKIKAZE¡Ù½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£ÃÝÌîÆâ¤È¶ÌÌÚ¤¬¡¢¿åÍë°÷¤òÇ®±é¤·¤¿±üÊ¿¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ªÇò¤Î¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿áÄ´Ö¤¢¤ß
¡¡ÃÝÌîÆâ¤Ï¡Ö¿å¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢±üÊ¿¤¯¤ó¤Ï±Ë¤®¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÁÆ¬¤«¤é³¤¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¡×¤È¡¢ËÜÊª¤Î³¤¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦±üÊ¿¤Î´èÄ¥¤ê¤òÏ«¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡±üÊ¿¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¡Ö¼þ¤ê¤Ë¥é¥¤¥Õ¥»¡¼¥Ð¡¼¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¡ØÀäÂÐ¤Ë½õ¤±¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´èÄ¥¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÝÌîÆâ¤â¡Ö±üÊ¿¤µ¤ó¤Ï¿å¤ËÆþ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¼å²»¤òÅÇ¤«¤º¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¡Ø¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È¡£º¬À¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¿´¡£ÂçÀèÇÚ¤ËË«¤á¤é¤ì¤¿±üÊ¿¤Ï¡Öµ¤¹çÆþ¤ì¤Æ¸¯¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¤Ë¼Âºß¤·¤¿°ìÀÉ¤Î¶îÃà´Ï¡Ê¤¯¤Á¤¯¤«¤ó¡Ë¡ÖÀãÉ÷¡×¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë»Ë¼Â¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÀïÃæ¡¢Àï¸å¡¢¤µ¤é¤Ë¸½Âå¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë·ãÆ°¤Î»þÂå¤ò·üÌ¿¤ËÀ¸¤È´¤¤¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤È¤½¤Î±¿Ì¿¤òÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤¯¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢ÃÝÌîÆâ¡¢¶ÌÌÚ¡¢±üÊ¿¡¢áÄ´Ö¤¢¤ß¡¢ÅÄÃæÎïÆà¡¢Ãæ°æµ®°ì¡¢Ä¹Ã«Àî¹¯É×¡ÊµÓËÜ¡Ë¡¢»³ÅÄÉÒµ×´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
