¡¡²Î¼ê¤Î¸àÂå²Æ»Ò¡Ê£¶£³¡Ë¤¬É×¡¦²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿ùÎÉÂÀÏº¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡£±£´Æü¤Ë£¸£±ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ù¡£¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¡£²æ¤¬²È¤ÇºÙ¤ä¤«¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÖëÎ»Ò¤µ¤ó¤¬¥³¥Í¥³¥Í¤·¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤È¡¢¸ø¿å¤Á¤ã¤ó¤¬¤Ë¤®¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ä¡£Âç¹¥¤¤ÊÆù¤¸¤ã¤¬¤Ë¡¢ÈþÌ£¡Ê¤ª¤¤¡Ë¤·¤¤¥ï¥¤¥ó¡£¤¤¤¤¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È±é²Î²Î¼ê¤ÎÀÐ¸¶ëÎ»Ò¡¢´äËÜ¸ø¿å¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥°¥é¥¹¤¬ÊÂ¤ó¤À½Ë¤¤¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤È¤È¤â¤Ë¡Ö³§¤µ¤óºÇ¹â¤Î¾Ð´é¡ª¡×¡Ö¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤²ÈÄí¡¢Í§¾ð¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¿ùÍÍ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï£±£¹£¹£¹Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢ºòÇ¯¶äº§¼°¤ò·Þ¤¨¤¿£²¿Í¤Ï¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£